Kush është shqiptari i kapur në Slloveni për vrasjen e bashkëpunëtorit të drejtësisë?

Roland Cretu 41 vjeç, është identiteti i shqiptarit të arrestuar në Slloveni pas vrasjes së një bashkëpunëtori të drejtësisë. Shqiptari me mbiemër rumun, rezulton i kërkuar edhe në Itali për një tjetër vrasje. Sipas mediave italiane, Cretu përdor një seri identitetesh, të regjistruara këto në sistemet policore dhe dyshohet se ka shërbyer më parë në Forcat e Armatosura në Shqipëri.

Mediat italiane raportuan dje se në Slloveni ishte arrestuar në muajin dhjetor, autori i një vrasjeje të ndodhur në Itali në 27 tetor. Pikërisht në këtë datë, në Saronno të Vareses, është ekzekutuar me dy plumba 46-vjecari i pastrehë ukrainas Vadym Usatyi. Pas hetimeve policia italiane zbuloi se ai ishte ekzekutuar nga një shtetas shqiptar, i cili para ngjarjes kishte shkuar në banesën e ish të dashurës ku ishte konfliktuar me familjarë të saj. Duke dalë nga banesa e tyre, ai u përball me 46-vjeçarin ukrainas me të cilin u konfliktua për arsye banale dhe e qëlloi për vdekje. Pas vrasjes, shqiptari u largua drejt Zvicrës duke humbur gjurmët.

Shqiptari i kërkuar për vrasjen në Itali është Roland Cretu, 41 vjec. Në muajin dhjetor policia italiane, duke përgjuar miqtë e tij, ka zbuluar një mesazh ku flitej për një arrestim në Slloveni. Një nga dy bashkëbiseduesit pyeti nëse arrestimi ka lidhje me ngjarjen në Itali por ka marrë përgjigje negative, çka ka bërë që policia italiane të dyshojë se ishte kapur Roland Cretu.

Pas komunikimit me palën sllovene, u zbulua se realisht në 5 dhjetor në Lubjana ishin arrestuar 3 të dyshuar për vrasje, mes të cilëve edhe shqiptari Roland Cretu. Të arrestuarit ishin 39-vjecari malazez Dino Muzaferoviç i njohur si “Cezar”, një anëtar i Klanit “Škaljari” nga Mali i Zi, i kërkuar në shumë vende për trafik droge, 41-vjecari shqiptar Roland Cretu dhe 22-vjecari slloven Jako Bergant.

Ata dyshohet se në 29 nëntor kanë ekzekutuar shtetasi Satko Zovko (Kekic), duke e qëlluar me armë në automjetin e tij pasi doli nga kazinoja Mons në Lubjanë. Policia gjeti të instaluar në makinën e tij një pajisje GPS që i çoi hetuesit tek emri i Bergant, duke zbuluar më pas dhe bashkëpunëtorët e tjerë. Ata kishin instaluar GPS që të ndiqnin viktimën, por zbulimi i pajisjes nga policia zbuloi edhe vetë ata.

Zovko, një ish i dënuar dy herë për trafik droge, ishte një dëshmitar i mbrojtur i drejtësisë lidhur me hetimin e aktiviteteve kriminale të grupeve mafioze ballkanase Kavac dhe Skalajri. Motivi për vrasjen e Zovkos thuhet të jetë hakmarrja. Muzaferovic, një nga autorët e dyshuar, është në listën e personave të kërkuar të Interpolit.

foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri 1234567PreviousNext Bosnja dhe Hercegovina lëshoi një urdhër kundër tij me dyshimin se ai urdhëroi likuidimin e Eldin Ćerimović, i cili ishte gati të dëshmonte kundër tij dhe disa të dyshuarve të tjerë që tashmë ishin arrestuar në vitin 2021 për trafik droge si pjesë e operacionit “Escobar”.

Në këtë proces gjyqësor do të dëshmonte edhe Zovko. Muzaferovic, është i pandehuri kryesor edhe në proceset e ardhshme gjyqësore kundër trafikantëve ballkanikë të drogës në Gjermani dhe Zovko duhej të dëshmonte kundër tij. Ai u lirua nga paraburgimi në Gjermani, i cili duket se ka injoruar ekzistencën e një urdhër-arresti evropian që ka lëshuar Kroacia.

Zovko u propozua si dëshmitar edhe në gjyqin e ish-sekretares Tanja Tolimir. Zovko gjithashtu dyshohet se i ka thënë gjykatës se kreu i degës sllovene të klanit Kacac ka marrë informacione konfidenciale nga policia dhe prokuroria.

Hetuesit kriminalë e dyshojnë Berganin për pjesëmarrje në një grup kriminal që planifikoi vrasjen dhe Muzaferovic e shqiptaritn Cretu për ekzekutimin e vrasjes.

Ky i fundit dyshohet se ka qëlluar gjithsej tridhjetë plumba në drejtim të Zovkos.

Gjatë arrestimit të tre të dyshuarve në Slloveni, policia u zbuloi në banesa mbi 10 kilogramë heroinë, 1 kilogram kokainë, disa armë me tyta të shkurtra dhe të gjata, pajisje për prodhimin e mjeteve shpërthyese, 4000 euro cash dhe disa pajisje elektronike.

Roland Cretu rezulton me precedentë penalë në Itali prej vitit 2001. Në 2021 rezulton i arrestuar në Malpensa me urdhër dëbimi. Ai u arrestua prapë në 2022 dhe u vendos me kusht në komunitetin Magenta, ku u arratis për t’u ndaluar sërish rreth dy javë më vonë në Busto Arsizio.