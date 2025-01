24 ndeshje radhazi pa pushuar, Flick ‘relakson’ Pedrin: Na duhen këmbë të freskëta…

Hansi Flick foli këtë të shtunë në mesditë në konferencë për shtyp. Ai analizoi ndeshjen që skuadra e tij do ta luajë kundër Valencias të dielën në Montjuïc. Blaugranët janë të detyruar të fitojnë pas vetëm 6 pikëve të grumbulluara nga 24 të mundshmet e sfidave të fundit në kampionat, ndaj duhet të ndryshojnë dinamikën, nëse nuk duan t’i thonë lamtumirë përfundimisht titullit.

Gjermani ishte i shkurtër në përgjigjet e tij dhe nuk deshi të komentonte nëse do të ketë rotacione, ose nëse disa lojtarë kanë nevojë për më shumë ose më pak pushim. Po ashtu, nuk tregoi nëse do të luajë Iñaki Peña apo Szczesny, i cili ishte protagonist negativ në ndeshjen ndaj Benfikës në Lisbonë, sidomos në një pjesë të parë ku gabimet e tij e detyruan ekipin të realizonte një përmbysje historike.

Në vend të kësaj, Flick nuk kurseu fjalët e tij të vlerësimit për Deco. Drejtori sportiv i klubit dhe Flick po punojnë “dorë për dore” për të planifikuar përbërjen e skuadrës, jo vetëm për të tashmen, por edhe të ardhmen. Në këtë drejtim, ai komentoi: "Klubi dhe Deco po bëjnë një punë shumë të mirë".

Ai nuk fshehu faktin se klubi është gjithmonë i detyruar "të kërkojë lojtarë të rinj", por theksoi gjithashtu se "ajo që është e rëndësishme aktualisht është të flasim me ata që kemi tashmë", sepse "ata janë shumë të rëndësishëm dhe kjo është ajo që po bëjmë", duke iu referuar rinovimeve që po mbyllen, si ato të Gerard Martin dhe Ronald Araujo, por edhe ato që do të vijnë, si ato të Pedrit dhe Gavit. Për këtë arsye, Hansi nuk hezitoi të theksonte: "Më pëlqen shumë mënyra se si Deco e menaxhon skuadrën".

Pedri ka qenë titullar në 24 ndeshjet e fundit, të zhvilluara me Barcelonën, si dhe nuk ka nisur një ndeshje nga stoli që nga dueli në Montjuïc, në gjysmën e parë të sezonit kundër Getafes më 25 shtator. Pra katër muaj radhazi pa e humbur vendin në formacionin bazë, diçka që mund të ndryshojë nesër:

"Pedri për momentin po luan shumë mirë, është 100% në formë dhe, siç kam komentuar në konferencën e mëparshme për shtyp, kemi ndryshuar filozofinë me të. Ai do të vazhdojë të luajë, sepse besojmë se kjo mënyrë është më e mira për të, i bën mirë aktiviteti. Nuk e di nëse do të jetë që nga fillimi nesër. Na duhen këmbë të freskëta, mund të ketë disa ndryshime".