Jep dorëheqjen Kryetari i Partisë Demokratike Elbasan, Blendi Himçi.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Himçi në një publikim në rrjetin social Facebook.

Ja postimi i tij:

Të dashur anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike Elbasan!

Rreth 3 vite më parë, në një kohë jo shumë të lehtë për familjen tonë politike, falë mbështetjes dhe besimit tuaj u zgjodha drejtues i degës së PD Elbasan. Në respekt të besimit tuaj, por edhe virtyteve që më karakterizojnë si individ, të gjithë energjinë time e vura në funksion të betejave që pasuan,të cilat për hir të vërtetës nuk kanë qënë aspak të lehta. Gjatë kësaj periudhe jam përpjekur me mish e shpirt jo vetëm të përmbush detyrat e mia funksionale, por edhe të bëj gjithçka për të bashkuar e forcuar degën tonë.

Mendoj se ka ardhur koha të hedh një hap tjetër. Ju e dini se bazuar në udhëzimin e kryesisë së PDSH-së, funksioni i Kryetarit të degës bie ndesh me procesin e Primareve dhe për këtë arsye, me përulësi njoftoj dorëheqen time si Kryetar i Partisë Demokratike Dega Elbasan. Parimet e mia janë të forta, ndaj e vlerësoj procesin e Primareve si një mundësi për të marrë votëbesimin tuaj për listën e kandidatëve për deputetë të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 Majit 2025, për të cilën nuk mund ta realizoj pa mbështetjen tuaj! E di që edhe në këtë betejë vlerësimi dhe mbështetja nga ju nuk do më mungojë, gjithësesi jam i përulur para jush. Vizioni im është vetëm një. Një Elbasan më i mirë për fëmijët tanë, që ata ta shohin këtu të ardhmen e tyre. Si biri i këtij qyteti plot halle, votëbesimin tuaj do ta përktheja më shumë punë, një zë kritik në Parlament, i cili lobon fort për qytetin, t‘ia kthejë atë bashkëqytetarëve të tij, por që edhe Partia Demokrtike të arrijë fitoren të cilën të gjithë ne e presim me padurim. Kush më njeh e di që rrugëtimi im në politikë nuk ka qënë as i menjëhershëm,e as i thjeshtë. Askush nuk ma ka dhuruar atë, e as postet që më janë besuar ndër vite. Por besoj që tashmë ka ardhur koha për një tjetër kapitull. Kandidatura ime si deputet më shumë se një ambicie personale, është një detyrim moral për qytetin, fëmijët e mi, familjen, miqtë dhe për ata të cilët presin më shumë prej vizionit dhe përkushtimit tim sublim. Këto 12 vite në opozitë nuk kanë qënë aspak të lehta,ndaj shqiptarët dhe qytetarët elbasanas meritojnë t‘i udhëheqim për të sjellë ndryshimin. Të dashur demokratë të qytetit tim, siç ju kam shtrirë dorën në këto 3 vite për bashkëpunim, për të qënë pjesë e aksionit opozitar dhe për këtë ju jam mirënjohës,pasi keni qenë gjithnjë aty, kërkoj mbështetjen tuaj edhe në këto Primare. Jam i bindur se sot, nesër dhe ditët që do të pasojnë do të jenë më të bardha për familjen tonë politike, qytetin e Elbasanit dhe Shqipërinë!

Ju faleminderit për gjithçka demokratë! Blendi Himçi!