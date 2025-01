Ancelotti: 300 milionë euro për Vinicius? Është i lumtur këtu, dëshiron të shkruajë historinë e Realit

Carlo Ancelotti foli në konferencë për shtyp në prag të ndeshjes kundër Real Valladolid: "Objektivi është i qartë: kemi arritur të jemi liderë të renditjes dhe tani është momenti për ta mbajtur këtë pozicion. Është një moment i rëndësishëm për kampionatin dhe duhet ta shfrytëzojmë".

Ndaj Real Valladolid do të jetë ndeshja e tetë në 25 ditë. A do të ketë rotacione?

Po e përsëris, duhet të mbajmë lidershipin e La Liga-s, ndaj do të hedh në fushë ekipin më të mirë të mundshëm. Është një kalendar sfidues, por tani jemi në ritmin e duhur. Është koha për të vazhduar kështu.

Arabia Saudite po përgatit 300 milionë euro për Vinicius… Çfarë mendoni?

Ajo që di është se ai ndihet shumë mirë këtu, është një lojtar i lumtur. Dhe dëshiron të shkruajë historinë e Real Madridit.

A mund ta ndikojnë tek ai gjithë këto zëra?

Vinicius është gjithmonë i njëjtë. Fakti që nuk luan dot (është pezulluar dy ndeshje) nesër do t’i bëjë mirë për t’u rikuperuar, për të punuar me qetësi. Do t’i shfrytëzojë fizikisht këto ditë. Dhe do të jetë më i freskët në momentin vendimtar të sezonit.

Të shtunën do të jetë ndeshja e dytë pa të, për shkak të pezullimit. A mund të jetojë Real Madridi pa Vinicius?

Besoj se disa kanë harruar që me atë kemi fituar dy Liga të Kampionëve. Kjo është ajo që mendoj. Është një lojtar i padiskutueshëm, pa asnjë dyshim.

A je lodhur nga pyetjet për Vinicius?

Jo, jo! Këto ditë jam zemëruar shumë gjatë konferencave për shtyp dhe nuk duhet ta bëj këtë. Është diçka për të cilën kam reflektuar këto ditë. Jo, pyetjet për Vinicius nuk më shqetësojnë.

Kanë qenë javë të vështira, në Spanjë thuhet si ‘të jetosh me litarin në fyt’. Si ndiheni për këtë ‘litar’ tani?

Nuk ndjej asnjë ‘litar’, jo. Ka momente më të mira dhe momente më të vështira, asgjë më shumë. Ndihem mirë, jam shumë i sigurt. Mund t’ia dalim mirë.

A është Tchouameni tashmë 100%?

Ai është mirë, është kthyer. Edhe pjesa tjetër është mirë. Mungon vetëm Camavinga, i cili do të jetë i disponueshëm shumë shpejt. Ndoshta javën e ardhshme.

Me ndërrimin e trajnerit në Belgjikë, Courtois mund të kthehet në kombëtare. Çfarë mendoni?

Kjo është diçka që duhet ta vlerësojë ai. Nëse dëshiron të kthehet, ne nuk kemi asnjë problem. Do të jetë një temë për të cilën Thibaut do të flasë me trajnerin.

Si e analizon sezonin e Valverde? A e konsideron atë si të parin “të pazëvendësueshëm” në këtë ekip?

Pa dyshim që është një lojtar i kompletuar, shumë, shumë i rëndësishëm. Mund të mbulojë shumë role dhe i bën të gjitha në mënyrë perfekte. Është e vështirë të zgjedhësh pozicionin e tij më të mirë, prandaj përpiqem të zgjedh atë që është më e mira për ekipin. Nëse do të nevojitej më shumë si mbrojtës i djathtë, do të luante atje. Ai nuk kërkon asgjë dhe kjo është gjithashtu një virtyt. Është padyshim lojtari më i kompletuar në botë, për momentin. Mund të luajë edhe si qendërmbrojtës, pa asnjë problem.

Cili është çelësi i përmirësimit të Rodrygo?

Vazhdimësia e tij. Diçka që nuk e kishte në të kaluarën, ku në disa ndeshje binte shumë në sy dhe në të tjera më pak. Tani është më i vazhdueshëm në lojë dhe kjo e bën të dallohet. Për një sulmues është normale të ketë ulje dhe ngritje, është e vërtetë, por kur sheh shifrat që po arrin tani…

Ky Ceballos, a është më i ngjashmi me Kroos që kemi parë deri tani? Dhe a mund të luajë në ndeshjet më të rëndësishme?

Ceballos ka dhënë shumë në këtë periudhë. Është kthyer në versionin e tij më të mirë, pas disa problemeve muskulore. Tani është shumë mirë, duket më i sigurt me topin. Mund të luajë ndeshje të rëndësishme, sigurisht.

A e ka kuptuar edhe dhoma e zhveshjes që çelësi është të mbrosh më mirë?

Po. Është diçka për të cilën kemi folur shumë në këto periudha dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Jemi duke u përqendruar te përmirësimi në mbrojtje, ekipi e kupton këtë dhe po e bën pa dyshim. Lojtarët janë të vetëdijshëm që ky është çelësi i suksesit.