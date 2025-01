Gjykata franceze dënon me burgim të përjetshëm një grua. Ja arsyeja

FRANCË- Sandrine Pisara, nëna që torturoi vajzën e saj 13-vjeçare dhe e la të vdiste nga uria, u dënua sot me burgim të përjetshëm. Pas diskutimit për vetëm dy orë e gjysmë, tre gjyqtarët dhe gjashtë juristët (pesë gra dhe një burrë) të Gjykatës së Apelit e shpallën fajtore Pisarën dhe e dënuan me burgim të përjetshëm. Ish-partneri i saj, Jean-Michel Cross, u dënua me 20 vjet burg për mohimin e kujdesit mjekësor 13-vjeçarit Amandine që i shpëtoi jetën.

Më herët prokurori Jean-Marie Beny kishte bërë thirrje që 54-vjeçarja Pisarra të dënohej me burgim të përjetshëm, duke thënë se nuk mund të kishte një dënim tjetër të mundshëm për këtë nënë të tetë fëmijëve, e cila ishte “tiranja e shtëpisë, diktatorja, torturuesja e Amandines”. Për Jean-Michel Cross, ai tha se ishte “bashkëpunëtor i pafytyrë i sistemit të Pizarro”.

Më 6 gusht 2020, ditën kur vdiq nga arresti kardiak dhe sepsë brenda shtëpisë së familjes në Mont Blanc, afër Béziers, Amandine peshonte vetëm 28 kilogramë. Për javë të tëra ajo ishte e mbyllur në një magazinë, pa dritare dhe pa ushqim.

“I kërkoj falje fëmijëve të mi, kjo është e gjitha. Nuk kam asgjë për të shtuar,” tha Pisara kur gjykata e thirri për të folur për herë të fundit pasdite.