“O legen, si e ke hallin?”/ G Bani ‘përplaset’ me Laertin, çfarë ndodhi mes dy banorëve në shtëpinë e BBVIP

Dinamikat në Big Brother VIP 4 nuk kanë fund, teksa një tjetër debat i ashpër mes G Banit dhe Laertit ka ‘ndezur’ shtëpinë.

Debati nisi për shkak të një ‘përplasje’ që G Bani kishte me Valbonën, ku u përfshi dhe Laerti, me dy banorët që ngritën tonet kundrejt njëri-tjetrit.

Debati:

G Bani: Ik moj te Laerti.

Laerti: O G Ban, si e ke hallin o vëlla?

G Bani: Çfarë ke? Pse më shtyp?

Laerti: Kush të shtypi?

G Bani: Çfarë ke? Çfarë ke?

Laerti: A the dje që doje të përqafoje Valbonën se do ikje nesër. Këtu me mua fol.

G Bani: Çfarë halli ke? Për çfarë më erdhe?

Laerti: Ke gënjyer për ditëlindjen. Ishe në një mbledhje që the nuk do fyej femrat. Pse i fyeve femrat?

G Bani: Do i fyej. Çfarë do bësh? O legen, çfarë do bësh? O legen.

Valbona: Legenë jemi se të kemi mbajtur në këtë shtëpi.

Laerti: Ke gënjyer për ditëlindjen tënde. Mu lute që Valbonën ta përqafosh.