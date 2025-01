Conte lartëson Juventusin, para supersfidës: Synon gjithmonë trofetë, nuk mund ta zhbësh historinë e tij

Mes sfidave dhe reflektimeve, Antonio Conte u shpreh në një konferencë për shtyp përpara ndeshjes kundër Juventusit, duke theksuar prestigjin dhe vështirësitë e kësaj përballjeje.

Conte kujtoi vlerën e Juventusit, i cili është i pamposhtur prej 21 ndeshjesh: "Nuk mund të thuhet se ata nuk kanë merita. Janë një skuadër e ekuilibruar, me lojtarë të fortë. Sezonin e kaluar ishin shumë përpara nesh, nuk mund ta harrojmë atë diferencë. Juventusi e nis gjithmonë sezonin me synimin për të fituar trofe, nuk mund ta fshehësh historinë e tij".

Duke folur për merkaton, Conte tregoi pragmatizëm: "Shpenzimet janë të rëndësishme në merkato, por duhen bërë në mënyrën e duhur. Jam i kënaqur me grupin që kam, me këta djem mund të shkoj në luftë. Nëse vijnë përforcime, mirë se të vijnë, përndryshe do të vazhdojmë të punojmë në heshtje. Megjithatë, në të ardhmen, skuadra duhet të forcohet në mënyrë domethënëse, sidomos nëse kthehemi në Europë".

Conte refletoi mbi rritjen e tij personale dhe rëndësinë e durimit: "Përpiqem të jem më i mirë çdo ditë. Ndihem më i kompletuar krahasuar me të kaluarën, falë eksperiencave të akumuluara. Sa i përket Napolit, jemi në fillim të një rruge. Nuk mund të mendojmë se jemi gati për të fituar. Duhet kohë dhe punë për të ndërtuar një bazë të fortë".

Për sfidat kundër Juventusit dhe atmosferën unike të Napolit: "Këtu çdo ndeshje përjetohet me një pasion të jashtëzakonshëm. Napoli-Juve nuk është kurrë një ndeshje normale, por e njëjta gjë vlen edhe për Napoli-Roma apo Napoli-Atalanta. Këto janë sfida që ndihmojnë të masim vetëbesimin dhe të kuptojmë se ku jemi".

Me vendosmërinë e tij të zakonshme, Conte rikonfirmoi qasjen e tij të kujdesshme dhe konstruktive: "Napoli është në rritje, por duhet durim. Shikojmë nga e ardhmja me optimizëm, duke punuar me përkushtim dhe kërkuar gjithmonë të përmirësohemi".