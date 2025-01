Spitali Onkologjik partneritet me spitalin izraelit/ Rama: Stafi t’i lërë mënjanë emocionet fëmijërore, por të angazhohet profesionalisht

Spitali Onkologjik, QSUNT do të bashkëpunojë me Sheba Medical Center, në Izrael, një nga ekselencat botërore të mjekësisë që nga sot është zyrtarisht partneri strategjik i Qendrës Spitalore Univeristare “Nënë Tereza”.

Rama: Me garancinë që na jep një partneritet strategjik me një nga qendrat më të shquara të ekselencës në botë, spitalin prestigjoz të izraelit i cili është i rankuar i 9-i në klasifikimin e përgjithshëm të spitaleve të të gjithë botës, jam shumë optimist. Ky nuk është një partneritet formal apo shkëmbim rastësor eksperience por aleancë. Krah për krah me mjekët do të krijojmë një sinergji që do e bëjë në këtë periudhë disa vjeçare që në qendrat spitalore 20230 një shëmbëlltyre eksperiencë për Shqipërinë dhe rajonin, i jam shumë mirënjohës presidentit izraelit i cili gjatë vizitës në tiranë u tregua i gatshëm të na vendoste këtë kontakt.

Stafi të lërë mënjanë emocionet fëmijërore kush jam unë e kush je ti, por të angazhohen profesionalisht. Një skuadër e cila siç doli në pah hyrë në përçarje shumë shqetësuese. Stafi izraelit s’janë këtu për të përfituar as para, pas reputacion, as favor nga Shqipëria.

Duke u ndaluar te Onkologjiku, Rama solli në vëmendje skandalin ku mjekët dhe stafi spitalor, orientonin pacientët e sëmurë me kancer në klinikat e tyre private, me qëllim përftiminin e parave.

Rama i cilësoi ata “grup kriminelësh”, për të cilët tha se shkaktuan një situatë dramatike në Spitalin Onkologjik.

Rama: Rikthehemi në këtë auditor pas një takimi të mëparshëm që e zhvilluam si pasojë e një situate dramatike e shkaktuar një grup kriminelësh në Spitalin Onkologjik. Jam shumë optimist për ecurinë e mëtejshme për transformonin e QSUT dhe Spitalin Onkologjik.