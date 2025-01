Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e premte 24 Janar 2025

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e premte 24 janar 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Je duke punuar në një projekt rikonstruksioni? Do të jesh në gjendje të përballësh çdo problem që lind. Marsi, planeti yt sundues, është duke bërë shumë zhurmë këto ditë, dhe do të krijojë shumë vëmendje kozmike në sektorin tënd të shtëpisë për disa javë të tjera. Marsi është i lidhur me zhurmën, makinat dhe objektet e mprehta, kështu që përgatitu për disa pengesa ndërsa punon për të përfunduar projektin tënd. Mund të jetë që ndërtuesi të zgjasë më shumë se sa ishte parashikuar për të përfunduar punën, por rezultati përfundimtar do të jetë i vlefshëm.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Çdo ditë bëhesh një person më interesant. Jo vetëm që ke ndryshuar stilin tënd personal dhe mënyrën se si të prezantohesh në botë, por edhe sjellja jote mund të jetë duke u transformuar. Kjo mund t’i befasojë disa njerëz, duke marrë parasysh natyrën tënde tipikisht të qëndrueshme, por me kalimin e kohës ata do të njihen dhe do të kuptojnë këtë version të ri tënd. Me një metamorfozë të tillë, mund të fillosh gjithashtu të rishikosh disa nga besimet që dikur i çmoje.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Besoj se të gjitha shpresat dhe dëshirat e tua mund të bëhen realitet i përditshëm. Jupiteri është planeti më i madh dhe më bujar në sistemin tonë diellor, dhe ndërsa është në shenjën e Binjakëve, ky gjigand bamirës mund të përmbushë të gjitha dëshirat e zemrës sate. Nëse komunikon në përgjithësi me të tjerët atë që do të dëshiroje të marrësh nga bota, është e mundur që mundësitë të vijnë në rrugën tënde, por është më mirë nëse punon me universin dhe u tregon të tjerëve në mënyrë specifike atë që dëshiron.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Tani është një kohë e rëndësishme për të reflektuar dhe rafinuar vendimet dhe veprimet që ke marrë së fundmi, veçanërisht në sferën e marrëdhënieve të rëndësishme. Nëse ke ndjerë një lidhje emocionale të fortë dhe të papritur me dikë kohët e fundit, mos merr si të mirëqenë se kjo ndjenjë intensive ka zbehur përfundimisht. Ndoshta është thjesht një fazë e re në zhvillimin e kësaj lidhjeje që kërkon një kuptim dhe përkushtim më të thellë. Është dhe një ditë e mirë për të rishikuar dhe ndoshta ristrukturuar disa prej kornizave të marrëdhënieve të tua, duke përfshirë mënyrën sesi komunikoni dhe trajtoni konfliktet. Ndërsa kjo mund të jetë sfiduese, është një hap thelbësor për të siguruar që lidhjet e tua të jenë të shëndetshme dhe mbështetëse për të dyja palët.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Një ndryshim i thellë mund të jetë duke ndodhur me dikë shumë të veçantë për ty, dhe mund të jesh duke u përpjekur të kuptosh se çfarë po ndodh në mendjen dhe zemrën e kësaj personi. Plutoni tani është zyrtarisht në sektorin tënd të marrëdhënieve, ku do të qëndrojë për shumë vite. Ky planet është i lidhur me ndryshimin, i cili ndonjëherë mund të krijojë tension. Çelësi yt i suksesit do të jetë të pranosh që ndryshimi është i nevojshëm, veçanërisht për një partner romantik ose biznesi për të cilin kujdesesh.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Duket se je gati të hapësh zemrën dhe të pranosh se je në dashuri të thellë me dikë të veçantë sot. Kjo person ka treguar se ka të gjitha cilësitë admiruese dhe të dashura që ke kërkuar në një partneritet romantik afatgjatë, por ata mund të duan të marrin kohën e tyre për të shprehur angazhimin ndaj teje—megjithëse me shumë gjasa ndajnë ndjenjat e tua. Është në rregull të marrësh marrëdhënien ditë për ditë dhe të shohësh se si do të shkojnë gjërat.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Me shumë gjasa je duke konsideruar një çështje profesionale që mund të ndikojë në trajektoren e karrierës tënde. Marsi është në shtëpinë tënde të karrierës sërish për të të ndihmuar të përqendrohesh në drejtimin e jetës tënde. Ai po të jep kohën për të konsideruar ndryshimet që ke bërë së fundmi dhe gjithashtu për të përgatitur më shumë rregullime në mënyrë që të jesh në rrugën e duhur për të arritur qëllimet e tua. Mund të të vijnë disa gjykime, por nëse sillesh me korrektësi, drejtimi i vetëm ku mund të shkosh është lart.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Partneri yt mund të jetë në procesin e një transformimi themelor dhe mund të mos duket si vetja e tij tipike. Mënyra se si ai ose ajo prezanton veten ndaj teje dhe pjesës tjetër të botës mund të duket paksa jo konvencionale—mund të duhet pothuajse të njihesh me këtë person nga e para. Kjo mund të jetë shumë e mirë, nëse mund të mbash mendjen të hapur, sepse dashuria jote me shumë gjasa dëshiron të ndajë botën me ty në një mënyrë krejtësisht të re, e cila mund të jetë shumë emocionuese.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Mund të takosh shumë njerëz tani që duan të të ndihmojnë të arrish sukses në jetë. Me Jupiterin në sektorin tënd të marrëdhënieve, me siguri do të kesh takime të rëndësishme me njerëz që janë një portë për të bërë ëndrrat e tua të bëhen realitet. Është ide e mirë të dalësh dhe të jesh aktiv, nëse shoqërohesh në ngjarje sociale, krijon një profil në një aplikacion takimesh, ose kërkosh partnerin e përsosur biznesi. Të gjithë duan të të ndihmojnë të jetosh një jetë të lumtur dhe të pasur.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Mund të bësh ndryshime dramatike në sasinë e parave që sjell në shtëpi sepse tani po vihet shumë theks në sektorin tënd të të ardhurave të fituara. Kyçi është të ushtrosh kontroll të vazhdueshëm dhe të matur në shpenzimet e tua dhe në mënyrën se si alokon paratë e tua. Mund të grumbullosh një pasuri të madhe me ndihmën e Plutonit, dhe mund të gjesh veten në një pozicion të vërtetë të sigurisë financiare. Mund të dëshirosh të konsultohesh me një këshilltar për të të ndihmuar të arrish qëllimet e tua.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Mund të jetë koha për të hyrë në vetvete dhe për të zbuluar nga çfarë je i/e bërë. Megjithatë, mund të përjetosh periudha tensioni dhe përleshje për pushtet, dhe me siguri do të duhet të përballosh disa aspekte të vështira të vetes, por do të jesh në gjendje të përballësh çdo gjë që lind. Ajo që po fiton tani janë pjesët e vetes tënde që aktualisht nuk të lejojnë të jesh në kontroll të fatit tënd. Një unë e re do të lindë ngadalë si një flutur nga kokrra e saj, dhe me siguri do të jesh më i/e lumtur për këtë.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Ndjenjat e dashurisë ose të magjepsjes mund të jenë duke u shfaqur tani, nëse je duke dalë me dikë, dhe mund të mos zgjasë shumë para se të gjesh veten krejtësisht të magjepsur nga dikush i veçantë. Saturni mund të të ndihmojë të mbetesh i/e qëndrueshëm/e dhe realist/e, si dhe të të frymëzojë të marrësh kohën tënde me këtë lidhje të re. Nëse je në një marrëdhënie ekzistuese, ndjenjat e tua mund të thellohen lehtësisht, dhe mund të jesh i/e prirur të injorosh mangësitë e personit tjetër dhe të përqendrohesh në adhurimin tënd. Mund të qëndrosh me mendje të qartë me mbështetjen e Saturnit.