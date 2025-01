Eskorta e klasit të lartë: Çfarë ndodh në Samitin e Davosit?

ZVICËR – Një eskortë e klasit të lartë ka treguar detaje mbi atë që ndodh pas dyerve të mbyllura në Davos gjatë Forumit Ekonomik Botëror, teksa është ndalur edhe tek bisedimet e të pasurve se çfarë sipas tyre do t’i ndodhë me të vërtetë botës në të ardhmen e afërt.

Salome Balthus, 40 vjeç, një shoqëruese dhe eskortë e nivelit të lartë nga Berlini, e cila ka udhëtuar në Davos, Zvicër, për t’u takuar me klientët gjatë mbledhjes vjetore të elitës globale, zbuloi për MailOnline atë që ka mësuar për elitën globale .

Balthus shprehet se super të pasurit, të bindur se një apokalips i ndryshimeve klimatike do të ndodhë, shpenzojnë paturpësisht pasurinë e tyre të madhe për përcjellje të shtrenjta në Zvicër, drejt të cilave ata fluturojnë me avionët e tyre privatë jo miqësorë me mjedisin.

“Elefanti në dhomë është ndryshimi i klimës. Të gjithë e dinë se nuk mund të parandalohet më”, tha ajo, duke shtuar se “super të pasurit” në përgjithësi mund të ndahen në dy grupe për këtë temë.

"Një grup mendon se prek vetëm të varfërit, "raca jo e bardhë", ndërsa të tjerët kanë frikë se mund të përkeqësohet, por nuk ka kuptim të përpiqemi të bëjmë diçka për këtë, kështu që ata thjesht kënaqen," tha ajo për MailOnline.

Salome shtjelloi se disa nga njerëzit e pasur që futeshin në grupin e parë po thoshin se ata në vendet e botës së tretë ‘mund të vdesin të gjithë, por ne në veri, jemi mirë’.

“Thonë se në një demokraci duhet ta shesësh, t’i gënjesh njerëzit dhe t’u thuash “nuk e dinim më mirë dhe nuk e kishim menduar se do të shkonte kaq keq”, duke mos pranuar që ata e dinë. Pastaj është grupi tjetër që mendon se mund të mos jetë aq e lehtë, ndoshta do të ndikojë edhe tek ne për shkak të reaksioneve zinxhir të paparashikueshme.Por ata thonë se nuk mund të bëjnë asgjë kundër të tjerëve. Ata thonë se do të gëzojnë edhe disa vite të tjera të bukura në tokë dhe e dinë se nuk ka të ardhme. Ata janë shumë cinikë dhe disi thellësisht të trishtuar",- shprehet Salome.

Salome tha se tema si kjo diskutohen në një bar, sauna ose holl hoteli, veçanërisht nëse klientët tashmë kanë pirë disa pije. Herë pas here e ngacmoj këtë temë dhe ata do të komentojnë, pas së cilës unë mund ta kuptoj vetë. Sigurisht, kjo funksionon vetëm nëse personi është i dehur vonë në mbrëmje dhe flet me dikë në bar, atëherë kjo është ajo që ndodh.

"Ata janë jashtëzakonisht krenarë për këtë ose thjesht më shohin si një objekt dhe nuk mendojnë për faktin që edhe unë mendoj kur ata janë me mua. Publiku duhet ta dijë se armiqtë e të varfërve dhe të shtresës së ulët nuk janë emigrantët, por super të pasurit”, shtoi Salome. Taksoni të pasurit etj. është një shaka pas dyerve të mbyllura. Është një djalë në lokal që thërret "Taksoni të pasurit" me çdo goditje të re. Ata ndihen të paprekshëm.’

Salome tha se takimet e klientëve shpesh kanë të bëjnë me ‘pasionin e erotikës dhe pasionin e pushtetit, megjithëse kjo e fundit aq më tepër sa mund të fshijë edhe të parën.

‘Nuk janë super të fuqishmit që bëjnë diçka të tillë – ata janë të lumtur kur gjejnë pak kohë për familjet e tyre – jo, janë më shumë punëtorët subaltern që janë të emocionuar, ndoshta edhe atje për herë të parë ”, zbuloi Salome.

E diplomuara për filozofi dhe letërsi gjermane tha se nuk bën festa, ku do të priste që dikush ta merrte. "Është më ekskluzive se kaq," tha ajo, duke shtuar se ajo zgjedh klientët e saj që duket se e vlerësojnë atë jo vetëm për bukurinë dhe diskrecionin e saj, por edhe për inteligjencën e saj. Sipas faqes së internetit të agjencisë së eskortës feministe të Salomes në Berlin, Hetaera, një fundjavë i kushton klientëve 5,000 £, ndërsa një tete-a-tete dy-orëshe fillon nga rreth 850 £.

Salome tha: ‘Me njerëzit që takoj jam dakord për kushte të veçanta për të cilat nuk mund të flas dhe takohem vetëm me njerëz që më pëlqejnë disi. Ka padyshim edhe disa njerëz shumë inteligjentë atje dhe gjithçka që mund të them është se ata ndoshta kanë nevojë për shumë alkool tani në dritën e gjendjes aktuale të botës."

Prostitucioni është i ligjshëm në Zvicër, me punonjësit e seksit që pritet të paguajnë taksa, të regjistrohen në autoritetet lokale dhe t’i nënshtrohen kontrolleve të rregullta shëndetësore. Dhe biznesi po lulëzon. Linja zyrtare për shoqëruesit në shumë vende, jo vetëm në Zvicër, është se ata paguhen për kohën e tyre dhe çfarë bëjnë me të varet nga ata.

Kjo qasje laissez-faire është vlerësuar me reduktimin e dhunës ndaj punonjësve të seksit dhe trafikimit të qenieve njerëzore, por, natyrisht, ata që punojnë në industrinë e seksit zënë çdo shtresë sociale dhe ekonomike. Në Davos, shoqëruesit e kërkuar janë të veshur me zgjuarsi me kostume biznesi, kështu që nuk bien në sy dhe shpesh janë të arsimuar mirë si dhe flasin rrjedhshëm të paktën dy gjuhë.

Arsyeja për këtë është klientela po aq e klasit të lartë ku ata synojnë shërbimet e tyre – shumica e rreth 3,000 delegatëve që mbërritën në Davos për forumin vjetor të hënën janë burra të pasur në biznes dhe politikë. Sipas një shoqëruese që quhet Tiffany, ‘diskrecioni është aftësia numër një për një eskortë – veçanërisht për një shoqërues të nivelit të lartë’. Unë vesh rroba normale – një kostum vjollcë dhe një pallto të zezë – për ta bërë të duket sikur jam në fakt pjesë e skenës së konferencës," tha ajo më parë për MailOnline.MailOnline