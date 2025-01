Parashikimi i motit, si do të ndryshojnë temperaturat gjatë ditës

Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, të cilat do të pasohen me reshje shiu me intensitet të ulët e lokalisht shtrëngata në veri, ndërsa pjesa tjetër e territorit me intervale të herëpashershme afatshkurtra me kthjellime.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 2-7m/s, ndërsa në bregdet e lugina hera-herës era pritet të fitojë shpejtësi 9-17m/s, shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 2-4ballë.