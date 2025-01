Shau Gjestin nga motra?! Xumi përballet me videon virale: Ka qenë në nerva e sipër…

Pak ditë më parë u bë shumë virale në rrjete sociale një video ku shfaqet Xumi teksa përdor fjalor fyes. Komentuesit ishin të bindur se ato fjalë ishin për Gjestin.

Këtë e ka sqaruar vetë Xumi ditën e sotme teksa ishte i ftuar në studion e “Shqipëria Live”, në Top Channel. Moderatorja e emisionit, Sidorela Gjoni, i kujtoi këtë moment ish-banorit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 4”, i cili u përgjigj që ‘nuk ka qenë në drejtim të Gjestit’.

Xumi gjithashtu kërkoi ndjesë për fjalorin e përdorur dhe shtoi se nuk është në etikën e tij një gjë e tillë, por ka ndodhur si pasojë e situatës dhe rëndesës së momentit

Pjesë nga intervista:

Sidorela: Një ditë para largimit tënd, jo dje por pardje, në mbrëmje ju keni bërë një tip konference, ku të gjithë u drejtonin pyetje ty dhe Egli dhe të dy jepnit përgjigjet. Ti nuk preferove të thuash arsyet se pse duhej të qëndroje ti në shtëpi, madje bëre deklaratën që nëse do të fitoje ti një pjesë do t’ia jepje Eglit për kurimin e të atit. Unë dua të ndalem te një moment që vura re, ndoshta ti nuk e ke parë por u shpërnda edhe në rrjetet sociale. Është një moment tensioni i yti ku përdor edhe fjalë fyese për Gjestin.

Xumi: Nëse padashur, duke e ditur se presioni aty është tepër i madh, dua t’a sqaroj edhe këtë pjesë meqenëse e cekem. Absolutisht në asnjë moment nuk kam drejtuar fjalë ofenduese ndaj Gjestit. Ne e kemi i çik shqiptarët në situatë tensioni e lëshojmë një sharje momenti

Sidorela: Po nuk ka qenë për Gjestin?

Xumi: Absolutisht në asnjë moment, kërkoj ndjesë. Nuk është etika ime në përditshmërinë time. Por ka qenë në nerva e sipër në lidhje me situatën, me rëndesën, por jo me Gjestin. Absolutisht në ansjë moment.