Një debat i ashpër ka ndodhur mes Loredanës dhe Rozanës. Rozana i drejtohet banores duke i thënë:

Shko te dashuria jote që është më i kulluari në këtë shtëpi. Ke një njeri në krah që çfarë nuk ka bërë me gratë, por do të vijë radha, do e bëjë edhe me ty. Unë kam personalitet, mua nuk ma bën njeri. Unë i kisha thënë ciao, ti i shkon nga mbrapa për ta mbajtur në shtëpi. Ik o Lori ma merr një shishe ujë.

Loredana ia kthen:

Je niveli zh.

Rozana ia kthen:

Ik ma merr një shishe ujë. Të ka sharë i dashuri të gjithë vajzat e shtëpisë. Me kë fjete dje, e përqafove pasi na shau?