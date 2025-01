Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 21 janar 2025

Mirësevini në takimin e përditshëm me horoskopin e Paolo Fox, ku yjet na udhëheqin në udhëtimin tonë të përditshëm. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ – Zjarri: 21 Mars deri më 20 Prill –

Sot pritet të jetë një ditë zjarri për ju, Dashi. Energjia e Marsit do ju shtyjë të jepni më të mirën, por kujdes mos e teproni me impulsivitetin. Në punë do të keni mundësi të shkëlqeni, por mos harroni të dëgjoni edhe sugjerimet e të tjerëve. Në dashuri, lëreni veten të shkoni te ndjenjat tuaja: partneri juaj mund t’ju befasojë me një gjest të veçantë.

Këshillë: Jini më pak kokëfortë dhe më të hapur ndaj dialogut.

Demi ♉ – Toka: nga 21 prilli deri më 20 maj –

Demi, sot këmbëngulja juaj do të vihet në provë. Venusi ju buzëqesh, duke e bërë dashurinë strehën tuaj. Megjithatë, në frontin e punës, disa keqkuptime mund të shkaktojnë vonesa. Qëndroni të qetë dhe mos kini frikë të kërkoni ndihmë.

Këshillë: Trajtojeni veten me një moment relaksi: një darkë me qirinj mund të bëjë mrekulli.

Binjakët ♊ – Ajri: nga 21 maji deri më 21 qershor –

Të dashur Binjakë, sot kurioziteti juaj do t’ju drejtojë drejt zbulimeve të reja. Do të jetë një ditë e përkryer për të mësuar diçka të re ose për të nisur një projekt. Në dashuri, bëni kujdes të mos lini pas dore personat që keni pranë. Fjalët kanë peshë: përdoreni me kujdes.

Këshillë: Gjeni kohë për njerëzit që kanë vërtet rëndësi për ju.

Gaforrja ♋ – Uji: nga 22 qershori deri më 22 korrik –

Sot ana juaj emocionale do të jetë në plan të parë. Hëna do ju bëjë më të ndjeshëm, por edhe më intuitiv. Përfitoni nga kjo për të zgjidhur çështjet e vjetra të pazgjidhura. Në vendin e punës shmangni konfliktet: diplomacia juaj do të jetë çelësi për të kapërcyer çdo pengesë.

Këshillë: Mos lejoni që frika t’ju ndalojë, veproni me guxim.

Luani ♌ – Zjarri: nga 23 korriku deri më 22 gusht –

Dielli ju ndriçon me forcën e tij dhe ju jep një magnetizëm të parezistueshëm. Dita e nesërme do të jetë me fat, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhëniet shoqërore. Nëse jeni beqarë, një takim mund t’ju ndryshojë jetën. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen.

Këshillë: Mos jini shumë egoistë, lini hapësirë ​​edhe për të tjerët.

Virgjëresha ♍ – Toka: nga 23 gushti deri më 22 shtator –

Sot do të duhet të përballeni me disa ngjarje të papritura. Mos u shqetësoni: aftësitë tuaja analitike do t’ju ndihmojnë të gjeni zgjidhjen e duhur. Në dashuri mund të ketë disa keqkuptime: përpiquni t’i sqaroni menjëherë për të shmangur tensionet e panevojshme.

Këshillë: Merrni një pushim dhe reflektoni për atë që është vërtet e rëndësishme për ju.

Peshorja ♎ – Ajri: nga 23 shtatori deri më 22 tetor –

Kjo e martë 21 pritet t’ju ​​sjellë ekuilibër dhe harmoni. Mërkuri do të favorizojë komunikimin, duke i bërë më të lehta ndërveprimet si në sferën e punës ashtu edhe në atë personale. Në dashuri mund të ketë një surprizë të ëmbël.

Këshillë: Përfitoni nga kjo energji pozitive për të forcuar lidhjet e rëndësishme.

Akrepi ♏ – Uji: nga data 23 tetor deri më 22 nëntor –

Këtë të martë pritet të jeni protagonistë të emocioneve të forta. Plutoni do t’ju inkurajojë të eksploroni anën tuaj më të thellë. Në punë, kini kujdes që të mos e lini veten të mbytur nga konkurrenca: vendosmëria juaj është tashmë një forcë e madhe. Në dashuri, lëreni pasionin t’ju udhëheqë.

Këshillë: Shmangni provokimet e panevojshme.

Shigjetari ♐ – Zjarri: nga 23 nëntori deri më 21 dhjetor –

Shigjetari, optimizmi do të jetë aleati juaj më i mirë sot. Jupiteri ju mbështet, duke ju bërë energjikë dhe gati për aventura të reja. Në punë mund të merrni lajme që i keni pritur prej kohësh. Në dashuri, është koha të guxoni: deklaroni ndjenjat tuaja pa frikë.

Këshillë: Mos e lini pas dore shëndetin tuaj, bëni disa ushtrime.

Bricjapi ♑ – Toka: nga 22 dhjetori deri më 20 janar –

Bricjapi, sot do të jetë një ditë intensive, por shpërblyese. Saturni do t’ju ndihmojë të mbani fokusin në qëllimet tuaja. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen, por shmangni kritikat ndaj vetes. Në dashuri, dialogu është çelësi për të kapërcyer çdo vështirësi.

Këshillë: Mos kini frikë të tregoni anën tuaj më të pambrojtur.

Ujori ♒ – Ajri: nga 21 janari deri më 19 shkurt –

Sot krijimtaria juaj do të jetë në maksimum. Urani do t’ju shtyjë të mendoni jashtë kornizës, duke sjellë risi në jetën tuaj të përditshme. Në punë, njohuritë tuaja mund të bëjnë ndryshimin. Në dashuri tregohuni më të pranishëm për partnerin.

Këshillë: Mos kini frikë të thyeni tabutë.

Peshqit ♓ – Uji: nga 20 shkurti deri më 20 mars –

Peshqit, Hëna do t’ju ​​dhurojë një ditë plot emocione. E sotmja duket se do të jetë koha ideale për t’u fokusuar në ëndrrat dhe dëshirat tuaja. Në dashuri, butësia do të jetë arma juaj fituese. Në punë shmangni shpërqendrimet dhe qëndroni të fokusuar.

Këshillë: Dëgjoni intuitën tuaj: ajo do t’ju çojë në drejtimin e duhur.