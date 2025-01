Nga dëbimi i emigrantëve te rimarrja e Kanalit te Panamasë, çfarë premtoi Trump gjatë ceremonisë së betimit

“Që nga sot e tutje, politika zyrtare e qeverisë së Shteteve të Bashkuara do të jetë vetëm dy gjini: mashkull dhe femër”.

Kështu u shpreh Donald Trump në fjalën e tij pas betimit si presidenti i 47-të i SHBA-së.

Ai sulmoi elitën “ekstremiste dhe të korruptuar” në Uashington, duke iu referuar administratës së mëparshme Biden, ndërsa shpalli emergjencën në kufirin me Meksikën dhe dëbimin e emigrantëve kriminelë.

"Unë do të shpall një emergjencë sot në kufirin me Meksikën dhe do të dërgoj ushtrinë. Do të dëboj miliona e miliona emigrantë kriminelë."

Trump shpalli gjithashtu një tjetër emergjencë kombëtare, atë të energjisë, për ta bërë Amerikën komb prodhues të saj.

"Do të bëjmë shpime, fëmijë, stërvitje. Amerika do të jetë një komb prodhues edhe një herë. Unë do t’i drejtoj të gjithë anëtarët e kabinetit tim për të mposhtur atë që ishte inflacion rekord dhe për të ulur me shpejtësi kostot dhe çmimet. Ne do të jemi përsëri një komb i pasur dhe është ari i lëngshëm nën këmbët tona që do të ndihmojë për ta bërë këtë".

Po kështu Trump njoftoi edhe tërheqjen nga marrëveshja e Parisit për klimën.

"Ne do t’i japim fund Marrëveshjes së Re të Gjelbër dhe do të revokojmë mandatin e automjeteve elektrike, duke shpëtuar industrinë tonë të automjeteve."

Presidenti Trump njoftoi gjithashtu nënshkrimin e një dekreti për të riemërtuar Gjirin e Meksikës si "Gjiri i Amerikës" dhe rimarrjen e kanalit të Panamasë.

"Në një kohë të shkurtër nga tani, ne do të ndryshojmë emrin e Gjirit të Meksikës në Gjirin e Amerikës Në Kanalin e Panamasë. Ne jemi trajtuar shumë keq nga kjo marrëzi nuk duhet të ishte bërë kurrë. Kina po operon Kanalin e Panamasë. Dhe ne nuk ia dhamë Kinës. Ne ia dhamë Panamasë. Dhe ne po e marrim përsëri."

Trump deklaroi gjithashtu se do të vendosë flamurin amerikan në Mars.

"Ne do të vendosim yjet dhe vijat tona në Mars".

Ai tha se do të nënshkruajë gjithashtu “një urdhër ekzekutiv për të ndaluar censurën e qeverisë dhe për të rikthyer fjalën e lirë në Amerikë."

Për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, ceremonia u zhvillua brenda sallës së Kongresit.