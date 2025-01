Dele Alli firmos me klubin e Serie A. Kontratë deri në qershor 2026, me opsion shtesë

Tani është zyrtare; Dele Alli do të luajë në Serie A me fanellën e Comos. Klubi nga Lombardia ka njoftuar nënshkrimin e mesfushorit anglez, i cili është stërvitur me skuadrën e drejtuar nga Cesc Fabregas që pak para Krishtlindjeve.

Për Dele Alli, dikur i konsideruar si një nga mesfushorët ndërkombëtarë më të mirë të brezit të tij, kur luante te Tottenham, kjo është një kthesë e rëndësishme në karrierë. Ai pritet të rikthehet në fushë, kur të jetë gati, pothuajse dy vite pas ndeshjes së fundit me Besiktas në Turqi.

Ja komunikata zyrtare e klubit italian: "Como njofton zyrtarisht nënshkrimin e kontratës me anglezin Dele Alli për 18 muaj, me opsion zgjatjen e saj edhe me 12 të tjerë. Klubi njeh talentin e tij të jashtëzakonshëm dhe është entuziast për ta mirëpritur në ekip. Qëllimi është të krijohet një mjedis i përshtatshëm për Dele, ku ai mund të integrohet gradualisht në ekip.

Edhe pse nuk ka pritshmëri të menjëhershme për performancën, klubi është i sigurt se ai do të japë një kontribut të rëndësishëm, si në fushë, ashtu edhe si mentor për talentet e reja të ekipit, duke përfshirë Nico Paz, Alieu Fadera, Assane Diao, Maxence Caqueret, Máxi Perrone dhe Lucas Da Cunha.

Me përvojën e tij të pasur, Como pret që prania e Dele të frymëzojë dhe të ngrejë nivelin e ekipit në horizonte të reja. Klubi mezi pret ndikimin pozitiv që ai do të ketë brenda dhe jashtë fushës së lojës".