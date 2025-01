Irani dënon me vdekje reperin Amir Tataloo, u shpall fajtor për blasfemi ndaj profetit Muhamed

IRAN- Një gjykatë iraniane ka vendosur dënimin me vdekje të shkallës së dytë për reperin iranian Amir Tataloo pasi e shpalli atë fajtor për "blasfemi". Gjykata e Lartë pranoi ankesën e prokurorit kundër dënimit të mëparshëm prej pesë vitesh burgim dhe këtë herë i pandehuri u dënua me vdekje për blasfemi ndaj profetit Muhamed.

Këngëtari dhe kompozitori 37-vjeçar, një nga pionierët e repit iranian, e filloi karrierën e tij në fillim të viteve 2000, ai u vendos në Stamboll pasi autoritetet iraniane i mohuan lejen për të ushtruar profesionin e muzikantit.

An Iranian court has sentenced Amirhossein Maghsoudloo, a famous and controversial singer better known as Amir Tataloo, to death on charges of blasphemy against Prophet Muhammad, Iranian media reported Sunday.https://t.co/x8KMNbJEIv pic.twitter.com/Ul1Vudtwfp