Aksidenti në Durrës, policia: U plagosën tre pasagjerë

Policia jep informacion lidhur me përplasjen e dy mjeteve në Durrës. Sipas policisë nga përplasja mbetën të lënduar tre shtetas, por që janë jashtë rrezikut për jetën.

‘Rreth orës 17:40, në lagjen nr. 17/1 Durrës, automjeti me drejtues A. K, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. Z, ku si pasojë e përplasjes automjeti me drejtues shtetasin A. Z, ka dalë nga rruga.

Si pasojë janë dëmtuar jashtë rrezikut për jetën tre shtetas, pasagjerë në këto mjete të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit’, njofton policia.