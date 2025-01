Wall Street Journal: Trump planifikon të vizitojë Kinën në 100 ditët e para të detyrës

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA-së, Donald Trump dëshiron të vizitojë Kinën në 100 ditët e tij të para në detyrë për të përmirësuar marrëdhëniet me Xi Jinping, teksa po afrohet perspektiva e një lufte të re tregtare, raportoi Wall Street Journal të shtunën duke cituar burime.

Udhëtimi do të synojë të thellojë lidhjet me liderin kinez përballë tensioneve gjeopolitike midis dy vendeve të nxitura nga zënka për ishullin e vetëqeverisur të Tajvanit dhe premtimin e Trump për të vendosur tarifa mbi importet kineze. Megjithatë, ndërsa njerëz të njohur me këtë çështje i thanë gazetës se Trump ka shprehur një interes të caktuar për të shkuar, nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar.

Të premten, Trump dhe Xi folën në telefon për të diskutuar një sërë çështjesh, duke përfshirë tregtinë, Tajvanin dhe situatën me platformën e mediave sociale Tiktok në pronësi kineze, e cila u errësua në SHBA për shkak të një ndalimi të afërt federal. Megjithatë, është e paqartë nëse presidenti i zgjedhur ngriti idenë e një vizite në Kinë gjatë telefonatës. Në të njëjtën kohë, të dy deleguan diskutime rreth një takimi të mundshëm personal me ndihmësit e tyre, tha WSJ.

Përveç Kinës, Trump shprehu gjithashtu interes për një udhëtim të mundshëm në Indi, thanë burimet e gazetës. Megjithatë, thuhet se vëmendja e tij e menjëhershme do të tërhiqet në çështjet e brendshme, duke përfshirë krizën kufitare dhe zjarret në Kaliforni.

Gjatë mandatit të tij të parë, Trump udhëtoi për në Pekin në fund të vitit 2017, më shumë se nëntë muaj pas marrjes së detyrës. Katër vitet e administratës Trump janë dëmtuar nga një përplasje e tensionuar me Kinën, me presidentin e zgjedhur që vendosi tarifa për miliarda dollarë në mallrat kineze. Administrata e tij gjithashtu e cilësoi Kinën “një manipuluese të monedhës” dhe vendosi kufizime të ashpra ndaj gjigantëve të teknologjisë kineze si Huawei dhe ZTE, duke përmendur rreziqet e sigurisë kombëtare.

Gjatë fushatës zgjedhore, Trump propozoi një tarifë prej 60% për importet kineze. Duke iu përgjigjur një rritjeje të mundshme, zëvendësministri kinez i Tregtisë Wang Shouwen paralajmëroi se kufizimet mund të rezultojnë të kundërta, duke i detyruar konsumatorët amerikanë të paguajnë çmime më të larta. Ndërkohë, shtoi ai, Kina do të jetë në gjendje të përballojë ndikimin e “goditjeve të jashtme” të tilla.