Mirë se vini në një ditë të re të energjisë kozmike dhe zbulimeve astrale. Horoskopi i Paolo Fox për të dielën 19 janar 2025 është këtu për t’ju udhëhequr me këshilla të vlefshme dhe ushqim për mendim. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ – Zjarri: 21 Mars – 20 Prill

E nesërmja do të jetë një ditë plot energji dhe vendosmëri për ju, të dashur Dashi. Marsi, planeti juaj udhëheqës, ju dhuron guxim të jashtëzakonshëm për të përballuar sfidat. Në punë, është koha të propozoni ide inovative: mos kini frikë të rrezikoni. Në dashuri, shmangni diskutimet e panevojshme; pak ëmbëlsi mund të bëjë mrekulli.

Këshilla e Paolo Fox: Mos lejoni që impulsiviteti të shkatërrojë mundësitë tuaja: merrni frymë thellë para se të veproni.

Demi ♉ – Toka: 21 Prill – 20 Maj

Për Demin, kjo e diel do të jetë sinonim i reflektimit. Venusi ju fton të merrni kohë për veten, veçanërisht në aspektin sentimental. Nëse e keni neglizhuar partnerin, tani është momenti për ta përmirësuar këtë me një gjest domethënës. Në aspektin ekonomik, bëni kujdes me shpenzimet e paplanifikuara.

Këshilla e Paolo Fox: Qetësia është forca juaj: përdoreni për të gjetur zgjidhje për problemet e vogla.

Binjakët ♊ – Ajri: 21 Maj – 21 Qershor

Një ditë e gjallë dhe plot takime interesante. Merkuri ju dhuron një aftësi të jashtëzakonshme komunikimi, perfekte për të bërë përshtypje në punë ose në jetën sociale. Gjithsesi, kini kujdes të mos shpërndani energjitë tuaja në shumë projekte.

Këshilla e Paolo Fox: Përqendrohuni tek ato që kanë vërtet rëndësi dhe mos bëni premtime që nuk mund t’i mbani.

Gaforrja ♋ – Uji: 22 Qershor – 22 Korrik

Të dashur Gaforre, e nesërmja do t’ju ftojë të lini pas tensionet e akumuluara. Një shëtitje në natyrë ose një moment relaksi do t’ju ndihmojnë të riktheni ekuilibrin. Në dashuri, yjet ju këshillojnë të hapni zemrën: ata që kanë përjetuar zhgënjime mund të gjejnë ngushëllim në një njohje të re.

Këshilla e Paolo Fox: Ndjeshmëria nuk është dobësi, por forcë.

Luani ♌ – Zjarri: 23 Korrik – 22 Gusht

Për Luanin, kjo e diel është momenti për të shkëlqyer. Dielli dhe Jupiteri ju mbështesin me energji pozitive, duke favorizuar marrëdhëniet shoqërore dhe mundësitë e reja. Në dashuri, shmangni të qenit shumë egocentrik: dëgjoni nevojat e partnerit.

Këshilla e Paolo Fox: Bujaria ju bën edhe më të dashur dhe të admiruar.

Virgjëresha ♍ – Toka: 23 Gusht – 22 Shtator

Një ditë introspektive për Virgjëreshën. Yjet ju ftojnë të vendosni rregull, qoftë në shtëpi apo në mendje. Në punë, është momenti për të planifikuar me kujdes hapat e ardhshëm. Në dashuri, durimi është çelësi: shmangni të qenit shumë kritik ndaj partnerit.

Këshilla e Paolo Fox: Një gjest i vogël mirësie mund të bëjë një ndryshim të madh.

Peshorja ♎ – Ajri: 23 Shtator – 22 Tetor

Të dashur Peshore, harmonia është fjala kyçe e kësaj të diele. Venusi ju buzëqesh, duke sjellë qetësi në marrëdhëniet në çift dhe njohje të reja për beqarët. Në punë, mund të përballeni me nevojën për të ndërmjetësuar në një situatë delikate.

Këshilla e Paolo Fox: Mos kini frikë të shprehni mendimin tuaj, por bëjeni me takt.

Akrepi ♏ – Uji: 23 Tetor – 22 Nëntor

Një ditë intensive për Akrepin. Plutoni ju shtyn të thelloheni, qoftë në ndjenja apo në situata pune. Kjo mund t’ju çojë të zbuloni të vërteta të papritura. Në dashuri, është momenti për të sqaruar keqkuptimet.

Këshilla e Paolo Fox: Përballuni me frikërat tuaja me guxim: vetëm kështu do t’i tejkaloni.

Shigjetari ♐ – Zjarri: 23 Nëntor – 21 Dhjetor

Të dashur Shigjetarë, yjet ju shtyjnë drejt aventurës. Qoftë një udhëtim, një përvojë e re apo një projekt inovativ, hidheni pa frikë. Në dashuri, spontaniteti do të jetë arma juaj sekrete.

Këshilla e Paolo Fox: Mos lejoni që mendimet e të tjerëve t’ju ndalojnë: ndiqni instinktin tuaj.

Bricjapi ♑ – Toka: 22 Dhjetor – 20 Janar

Për Bricjapin, është momenti për t’u përqendruar te objektivat afatgjata. Saturni ju mbështet në ndërtimin e themeleve të forta për të ardhmen. Në dashuri, kini kujdes të mos e lini pas dore partnerin për shkak të angazhimeve në punë.

Këshilla e Paolo Fox: Mos harroni që pak ekuilibër mes punës dhe dashurisë është i domosdoshëm.

Ujori ♒ – Ajri: 21 Janar – 19 Shkurt

Një ditë e mbushur me stimuj për Ujorin. Urani sjell ndryshime të papritura, të cilat mund të jenë pozitive nëse dini t’i shfrytëzoni. Në dashuri, është momenti për të thyer monotoninë me një surprizë.

Këshilla e Paolo Fox: Jini të hapur ndaj risive dhe mos kini frikë nga ndryshimi.

Peshqit ♓ – Uji: 20 Shkurt – 20 Mars

Të dashur Peshq, nesër është një ditë e ndjeshmërisë së lartë. Yjet ju ftojnë të ndiqni zemrën dhe të përkushtoheni ndaj atyre që doni. Në punë, është koha për të besuar më shumë te aftësitë tuaja.

Këshilla e Paolo Fox: Mos nënvlerësoni fuqinë e hapave të vegjël për të arritur qëllime të mëdha. /noa.al