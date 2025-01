Dy ditë para inaugurimit të Trump, Irani demonstron forcën. Zbulon bazën detare nëntokësore (VIDEO)

Sipas mediave shtetërore iraniane, Teherani ka zbuluar sot një bazë raketore detare nëntokësore diku në Gjirin Persik. Televizioni shtetëror tregoi shefin e Gardës Revolucionare gjeneral Hossein Salami duke vizituar bazën sekrete, i ndërtuar nën tokë, për anije të afta për të gjuajtur raketa me rreze të gjatë veprimi.

“Ne e sigurojmë kombin e madh të Iranit se të rinjtë e tyre janë të aftë të dalin të nderuar dhe fitimtarë nga një betejë në det kundër armiqve të mëdhenj dhe të vegjël”, shtoi Salami.

Baza u ndërtua 500 metra nën tokë dhe imazhet tregonin tunele me rreshta të gjatë të atyre që TV shtetëror tha se ishin një version i ri i skafeve që shmangin radarët që mund të lëshojnë raketa. Zbulimi i bazës vjen vetëm dy ditë përpara se Donald Trump të fillojë mandatin e tij të dytë si president i SHBA-ve. Udhëheqësit iranianë janë të shqetësuar se Trump mund të fuqizojë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për të goditur objektet e tyre bërthamore duke forcuar sanksionet e SHBA-së ndaj industrisë së saj të naftës.

Iran's Revolutionary Guards unveiled an underground naval missile base at an undisclosed Persian Gulf location on Saturday, footage released by IRGC media and the state TV showed, two days before Trump's return to the White House. pic.twitter.com/1SFzsodMSo

— Iran International English (@IranIntl_En) January 18, 2025