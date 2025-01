“Çmendet” shqiptari/ Përplas me makinë policin italian, po hetohej për trafik droge

Operacioni antidrogë në lagjen Bustecche në Varese të Italisë, një shqiptar 20-vjeçar tenton të arratiset duke përplasur një agjent të Skuadrës Fluturuese.

Polici i plagosur me fraktura në fytyrë është shtruar në spitalin Circolo. I riu u arrestua me dyshimin se ishte pjesë e një rrjeti trafiku droge të lidhur me trafikun e kokainës.

Kur e kuptoi se tani po e ndiqnin, 20-vjeçari tentoi një arratisje të dëshpëruar duke shtypur pedalin e gazit, duke përplasur oficerin që ishte në rrugë.

Sekuenca e saktë e ngjarjeve është ende duke u shqyrtuar nga hetuesit. Agjentët e Narkotikëve kishin shkuar në lagjen Bustecche, pranë Viale Borrit, për një operacion që synonte të luftonte trafikun e drogës në qytet. 20-vjeçari, i dyshuar si anëtar i rrjetit lokal të trafikut të drogës, u kap nga hetuesit të cilët e urdhëruan të ndalonte.

Nuk dihet ende nëse i riu e ka injoruar menjëherë urdhrin apo është ndalur dhe më pas ka nisur sërish befas.

Fakti është se në tentativë për t’u arratisur, ai ka rrëzuar një nga oficerët, i cili ka pësuar disa lëndime, mes të cilave mavijosje dhe fraktura në fytyrë. Fatmirësisht jeta e tij nuk është në rrezik. Më pas i riu shqiptar u arrestua dhe u dërgua në burgun e Miognit, me urdhër të prokurorit publik.