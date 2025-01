Nga Allegri te Zidane; shumë trajnerë të mëdhenj ende pa skuadër në mes të sezonit

Një listë e gjatë, që lë vërtet përshtypje. Në mes të sezonit 2024-2025, shumë trajnerë të njohur janë ende pa ekip. Lista nis me Zinedine Zidane, i cili ka fituar gjithçka me Real Madridin (madje disa herë), por është i papunë që nga viti 2021, dhe përfundon me Massimiliano Allegri, i cili vazhdon të jetë i lirë pas largimit të tensionuar nga Juventusi.

Nuk bëjnë më pjesë në këtë grup emra si Thomas Tuchel dhe Mauricio Pochettino, të cilët kanë përfunduar respektivisht në drejtimin e kombëtareve të Anglisë dhe SHBA-së. Po ashtu, Jorge Sampaoli është rikthyer në skenë si trajner i Rennes në Francë.

Gjithsesi, jashtë fushave të blerta mbetet ende Joachim Löw, kampioni i botës më 2014, i cili s’ka marrë drejtimin e asnjë ekipi që pas largimit nga kombëtarja e Gjermanisë.

Në listën e gjatë gjejmë gjithashtu Maurizio Sarri, Erik ten Hag, i shkarkuar nga Manchester United dhe zëvendësuar nga Ruben Amorim, Paulo Fonseca, i cili sapo larguar nga Milani, dhe Roberto Mancini, ende në pritje të një projekti të ri, pas “divorcit” me Arabinë Saudite.

Lista vazhdon me Rudi Garcia, Julen Lopetegui dhe Edin Terzic, finalisti i fundit i Ligës së Kampionëve me Borussia Dortmund, dhe Xavi, i larguar nga Barcelona. Mes trajnerëve të tjerë të njohur janë edhe Sam Allardyce, Nico Kovač, Igor Tudor, Lucien Favre, Walter Mazzarri, Rafael Benitez, Jürgen Klinsmann, Julien Stéphan, Roger Schmidt, Daniele De Rossi, Tite, Luis Castro, Davide Ballardini, Mark van Bommel, Alberto Gilardino, Giovanni van Bronckhorst, Alessandro Nesta, Urs Fischer, Claude Puel, Aurelio Andreazzoli dhe Gabriele Cioffi.

Të gjithë këta emra janë ose mund të bëhen kërcënime për trajnerët aktualë në rast se rezultatet e tyre nuk do të jenë të mira.