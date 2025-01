Neymar rrëfehet ‘pa dorashka’: Mbappe ishte xheloz për Messin te PSG, ja pse u largova nga Barcelona

Një rrëfim “pa dorashka” ai i Neymar përpara një legjende tjetër të futbollit brazilian në kanalin "Romário TV" në YouTube. Gjatë këtij bashkëbisedimi, sulmuesi i Al Hilal diskutoi mbi të ardhmen e tij në futbollin brazilian, duke përmendur mundësinë e rikthimit te Santos, klubi i tij i fëmijërisë. Njëkohësisht, Neymar zbuloi shkaqet reale, sipas tij, pse u largua nga Barcelona për te PSG (përkundrejt 222 milionë eurove), si dhe luftën e egove mes yjeve te parizienët.

Marrëdhënia që kishte me Mbappé te PSG: “Kylian nuk është i mërzitshëm. Kam pasur gjëra me të, patëm një zënkë të vogël, por ai ishte vendimtar për ne kur erdhi. Unë e quaja atë ‘Golden Boy’ (Djaloshi i Artë). Gjithmonë kam luajtur me të, kam thënë se do të bëhej një nga më të mirët. Gjithmonë e kam ndihmuar, kam folur me të, ka ardhur në shtëpinë time, kemi darkuar bashkë".

Xhelozitë e supozuara të Mbappé për Messi te PSG: “Kemi pasur disa vite të mira bashkëpunimi, por pasi erdhi Messi, ai (Mbappé) ishte pak xheloz. Pastaj pati disa zënka, një ndryshim në sjellje”.

Pse PSG nuk po e fiton dot Ligën e Kampionëve, sipas brazilianit: “Pavarësisht blerjeve milionëshe, ekipi francez nuk arriti t’i kontrollonte dhe drejtonte egot e yjeve të vet. Është mirë të kesh ego, por duhet ta dish që nuk luhet vetëm. Duhet të jetë një lojtar tjetër pranë teje. Kishte ego të mëdha pothuajse kudo, nuk mund të funksionojë kështu. Nëse askush nuk vrapon dhe askush nuk ndihmon, është e pamundur të fitosh”.

Fillimet e vështira te Barcelona: “Shkova te te Barcelona në moshën 21 apo 22 vjeçare, sapo kisha fituar Kupën e Konfederatave. Në fakt, nuk ndihesha mjaftueshëm i sigurt për të luajtur atje. Kalova 6 muaj pa mundur të dribloja askënd, duke bërë gjithçka gabim. Messi më ndihmoi ta kapërceja presionin dhe të përshtatesha me kërkesat e Barcelonës.

Një ditë më zuri një dëshpërim i plotë, shkova në pushimin mes pjesëve të ndeshjes kundër Athletic shumë i zemëruar, fillova të qaja. Messi trokiti në derë dhe më pyeti pse po qaja. Ia ktheva se nuk kisha asgjë.

Ai më tha se ishte aty për të më ndihmuar dhe se duhet të luaja futbollin që luaja te Santosi, pa presione. Tha se mund të mbështetesha tek ai. Pas kësaj, fillova të luaja me më shumë besim, më shumë emocion dhe gjërat filluan të funksionojnë”.

Mbi transferimin rekord botëror prej 222 milionë erosh te Barcelona, braziliani saktësoi: “U largova që atje pas katër sezoneve të mëdha, ku fitova tetë trofe. Motivimi im nuk ishte të fitoja çmime individuale, nuk u udhëhoqa nga ai mendim, të jem i sinqertë.

Nuk u largova nga Barça me idenë për t’u bërë më i miri në botë. Në javën time të fundit në Barcelonë, Messi më pyeti: Pse po ikën? A do të bëhesh më i miri në botë? Unë do të të bëj më të mirin në botë. Sidoqoftë nuk ishte ky shkaku i largimit, ishin arsye të tjera personale.

Sigurisht, ekonomikisht te PSG isha shumë më mirë sesa te Barcelona. Pastaj kishte brazilianë që luanin atje (Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves dhe Lucas), të gjithë ishin miqtë e mi. Mora një rrezik përsipër, por nuk ishte me idenë për t’u bërë më i miri në botë”.

Mbi dështimin për ta fituar "Topin e Artë”: “Kulmi im, momenti im më i mirë ishte te PSG. Duke luajtur si te PSG, padyshim do ta fitoja ‘Topin e Artë’. Sidoqoftë, pata shumë dëmtime, që më penalizuan. Është e qartë që çdo lojtar dëshiron ta fitojë ‘Topin e Artë’, por nuk është diçka që më përmbys jetën”.