Flick pas fitores 5-1: Ishte shumë e rëndësishme si do të reagonim pas Superkupës

Hansi Flick, i cili kur u pyet për gjendjen e tij emocionale, tha retorikisht: “Cili ishte rezultati?” Duke iu referuar 5-1 ndaj Betis në 1/8 finale të Kupës së Mbretit, trajneri gjerman theksoi mbi të gjitha: “Për ne ishte shumë e rëndësishme të shihnim se si do të reagonte ekipi pas fitores së madhe në Superkupë. Udhëtuam, nuk u stërvitëm të hënën, dhe pas vetëm një seance stërvitore është shumë inkurajuese të shohësh një performancë të tillë nga fillimi deri në fund të lojës”.

Flick e përshkroi rikthimin në La Liga si një "sfidë" dhe theksoi rëndësinë e qasjes “ndeshje pas ndeshjeje”, duke iu referuar gjithashtu disa emrave të veçantë. Ai vlerësoi lojën e ekipit katalanas: “Është shumë mirë të shohësh si e kemi menaxhuar lojën.

Pozicioni i Dani Olmo ndaj Betis? Dani e di shumë mirë si të luajë si ‘9’, e ka bërë këtë edhe me kombëtaren spanjolle. E diskutuam së bashku. Lewandowski nuk ishte një opsion dhe donim ta provonim atë si qendërsulmues. Plani funksionoi, ndoshta keni vënë re që distanca mes lojtarëve ishte perfekte”. Ai shtoi se Lewandowski nuk është i dëmtuar, por vendimi për ta lënë jashtë ishte thjesht për t’i dhënë pushim.

Ekipi katalanas e ka filluar me këmbën e mbarë vitin 2025, duke regjistruar katër fitore në katër ndeshje deri më tani, pas mbylljes së vitit 2024 me ndjesi të përziera. Flick, në konferencën për shtyp në Montjuïc, foli për këtë performancë mbresëlënëse:

“Më pëlqeu shumë performanca e ekipit. E dinim se do të ishte e vështirë të fitonim pas të dielës, sepse do të ndiheshim të shkëputur. Sidoqoftë, pamë mentalitetin e këtij ekipi, lojtarët janë shumë profesionistë. Betis u përpoq të na bënte presion, por ne bëmë shumë mirë. Luajtëm me besim që nga mbrojtja dhe ndërtimi i lojës sonë ishte vërtet i mirë”.

Sa i përket formës jo të mirë në fund të 2024-ës, Flick sqaroi: “Ekipi është shumë i ri. Rënie të tilla janë të zakonshme. Duhet të besojmë në aftësitë tona”.

Vlerësime maksimale për mesfushorin shumë prezent: “Pedri është kudo. Në mesfushë, këta të rinjtë e ‘La Masia’ e kuptojnë lojën dhe kombinojnë shumë mirë me njëri-tjetrin. Pedri ka një performancë të jashtëzakonshme në çdo ndeshje. Ai vrapon shumë kilometra dhe bën gjëra fantastike me topin. Është e rëndësishme që të përmirësohet si lider në mesfushë. Na nevojitet dikush që e kontrollon dhe lexon mirë lojën, ai është perfekt për këtë”.