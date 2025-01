Diaspora/ Votues nga 70 vende të botës

ipas KQZ, deri në ora 11.00 të datës 15 janar 2025 kanë paraqitur kërkesën për t’u regjistruar në platformën e votuesve nga jashtë 15.905 votues nga diaspora.

Shpërndarja e votuesve nga jashtë përfshin të gjithë kontinentet, ku dominon Evropa dhe Amerika e Veriut. Vendet me numrin më të lartë të aplikimeve janë Italia me 4773 aplikime, Greqia 3363, Gjermania 2552, SHBA 1572 dhe Mbretëria e Bashkuar me 1284 votues jashtë Shqipërisë që kanë shprehu interesin për t’u regjistruar.

Shpërndarja gjeografike e votuesve nga jashtë tregon dhe një herë sfidën e madhe që ka KQZ për të realizuar procesin e dërgimit dhe kthimit të votës me postë brenda afateve të parashikuara.