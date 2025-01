Hamasi dhe Izraeli miratojnë propozimin për marrëveshjen e armëpushimit

Përditësimet: Izraeli dhe Hamasi bien dakord për një armëpushim në Gaza, thonë zyrtarët e Katarit dhe Hamasit

Hamasi i ka thënë rrjetit Al Jazeera se delegacioni i grupit i ka dorëzuar ndërmjetësuesve miratimin e tij për një armëpushim dhe marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve.

Izraeli gjithashtu ka shpallur një përgjigje pozitive ndaj propozimit.

Marrëveshja do të lirojë disa pengje dhe do të ndalojë luftën në Gaza, konfirmuan tre zyrtarë amerikanë për Associated Press.

Zyrtarët e Katarit dhe Hamasit thonë se është arritur një armëpushim për të ndalur luftën e Izraelit në Gaza dhe për të liruar dhjetëra pengje.

Kështu Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për një armëpushim në Gaza dhe për lirimin e dhjetëra pengjeve pas më shumë se 15 muajsh luftë.

Kur hyn në fuqi marrëveshja?

Plani ka ende nevojë për miratim nga kabineti i sigurisë i kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe më pas kabineti i tij i plotë. Të dy dominohen nga aleatët e Netanyahut dhe ka të ngjarë të miratojnë çdo propozim që ai paraqet.

Çfarë ndodh me pengjet?

Gati 100 njerëz janë ende robër brenda Gazës dhe ushtria izraelite beson se të paktën një e treta janë të vdekur. Marrëveshja me tre faza do të fillonte me lirimin e 33 grave, fëmijëve, të moshuarve dhe civilëve të plagosur në këmbim të qindra grave dhe fëmijëve palestinezë të burgosur nga Izraeli. Ushtarët dhe robërit e tjerë meshkuj do të liroheshin në fazën e dytë.

Izraeli ka vazhduar luftimet

Sakaq, forcat izraelite kanë shtuar sulmet në Gaza, duke bombarduar një strehë të kthyer në shkollë dhe disa shtëpi në të gjithë Rripin, dhe duke vrarë të paktën 62 njerëz gjatë periudhës së fundit të raportimit 24-orësh.

Mijëra izraelitë u mblodhën në Tel Aviv, duke bërë thirrje për një marrëveshje që do të siguronte lirimin e robërve të mbajtur në Gaza, ndërsa qindra të tjerë, të vijës së ashpër, marshuan në Jerusalem, duke kërkuar vazhdimin e luftës.

Gjenocidi i Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 46,707 palestinezë dhe ka plagosur 110,265 që nga 7 tetori 2023.

Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë dhe më shumë se 200 u zunë robër. /noa.al