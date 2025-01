Theu masën e “arrestit shtëpiak” dhe shiste kokainë/ Kush është Gliard Gusholli, i riu që mbajti peng dhe dhunoi bashkëjetuesen

TIRANË- Një prej të arrestuarave, për droge, Gliard Gusholli është një emër i njohur për policinë e kryeqytetit. Rreth një vit më parë, Gusholli, mbajti peng në banesë, bashkëjetuesen e tij për disa ditë dhe e dhunoi.

Pasi e reja mundi të telefononte familjarët, Gusholli u arrestua nga policia bashkë me tre persona të tjerë. Për këtë ngjarje Gusholli doli nga qelia me masën e sigurisë arrest shtëpie.

Por pavarësisht masës së sigurisë ai, vijoji aktivitetin kriminal duke shpërndarë lëndë narkotike në kryeqytet. Një natë më parë, nga ana e Komisariatit të Policisë nr.2 Tiranë, u bë e mundur arrestimi në flagrancë i Gliard Gusholli dhe Frenkli Permarkaj.

Gjatë këtij aksioni u sekuestruan 4 qese me lëndë të dyshuar kokainë me peshë të përgjithshme 23 gramë, 2 aparate celularë, 1 automjet i tipit Mercedez Benz. Tashmë Gliard Gusholli duhet të përballet me ligjin edhe për dy vepra të tjera penale.

Atë të “largimit nga banesa” apo thyerjen e arrestit shtëpiak dhe “prodhimin dhe shitjen e lëndëve narkotike”.