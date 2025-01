Berisha publikon urdhrin për kontroll në banesën e Veliajt

TIRANË- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka publikuar në rrjetet sociale urdhrin e Gjykatës së Posaçme për kontrollet në apartamentin e kryebashkiakut të Tiranës.

Në postimin e Berishës, ku është publikuar mesazhi i një qytetari, thuhet se në apartamentin “e fshehtë” të çiftit Xoxa-Veliaj janë gjetur qindra fatura, dhjetëra kontrata dhe sasi e madhe eurosh cash.

Më tej thuhet se të githa janë sekuestruar nga policia së bashku me disa kompjutera dhe pajisje të tjera dixhitale, ndërsa shtohet se kontrolli u bë nën mbikëqyrjen e policisë.

POSTIMI I BERISHËS:

Kontroll blic në apartamentin e fshehtë të çiftit Veliaj. Gjenden qindra fatura, dhjetëra kontrata dhe sasi e madhe kesh.

Më poshtë lexoni mesazhin e qytetarit dixhital:

Pershendetje dr. Dje ne ora 13:00 eshte kontrolluar nga BKH ne nje operacion blic nje apartament i fshehte i çiftit Velia mbi qendren Harabel. Sipas Nesti Angonit ky ishte apartamenti i kesh-It te tyre. Apartamenti eshte gjetur grumbuj me fatura, me dosje te shumta kontratqsh porr edhe kartona plot me euro. Te gjitha jane sekuestruar se bashku me kompjuterat dhe paisjet tjera dixhitale. Kontrolli u be nen mbrojtjen e rrept te policise dhe vendim te gjykates!