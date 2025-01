Klopp nuk e harron rivalitetin e Premier League: Po e dënuan Manchester City, birrën e festës e ofroj unë

Pasi kaloi pothuajse 25 vite në pankinë, Jurgen Klopp ka nisur një aventurë të re duke pranuar postin e "Head of global soccer" në “Red Bull”. Një rol krejt ndryshe nga e kaluara si trajner, që i lejon të shfrytëzojë eksperiencën e tij jo vetëm për një ekip të vetëm, por një grup të tërë në nivel global.

"E di që ka gjëra shumë më të rëndësishme se futbolli, por ndikimi që ka është i fortë dhe jam krenar që bëj pjesë në të, – shpjegoi ish-trajneri i Borussia Dortmundit dhe Liverpool-it. – Kudo që të jem, do të jap gjithçka nga vetja ime, tani po e bëj këtë për ‘Red Bull’. Ky post pasqyron atë që kam dashur të bëj, jam shumë i emocionuar, por gjithashtu ndihem se mund të jem një ndihmë e madhe".

Një “thumb” i hidhur i gjermanit për Manchester City, rivalin e madh në Premier League për aq kohë sa drejtoi Liverpool-in, klub nën hetim për mbi 100 shkelje të supozuara të “fair play financiar”: "Nëse e dënojnë Manchester City? Nëse kjo ndodh, blini biletat e avionit dhe pastaj ju pres në shtëpinë time në Monaco. Birrën për të festuar e paguaj unë dhe paradën do ta bëjmë në kopshtin e shtëpisë sime".

Pasi la “Reds” shtatë muaj më parë, Klopp nuk kishte më dëshirë për fushën, por as të kalonte në “pension” si trajner në moshën 57-vjeçare. Kështu, ai e priti me shumë entuziazëm ofertën për të marrë një rol të veçantë në atë që është bërë kompani multinacionale edhe në sport. "Kam shumë vite në këtë sport dhe nuk e kam humbur kurrë kuriozitetin.

Ky projekt me angazhon të jap gjithë eksperiencën time në ekipe dhe struktura të ndryshme, diçka ideale, – shtoi gjermani. – Për mua, ky është momenti perfekt për ta bërë këtë punë. Pastaj nuk është e thënë që në të ardhmen të mos kthehem në pankinë si trajner. Tani do të merrem me ekipe nga shumë shtete, nga Brazili, Japonia, SHBA. Do të kem mundësinë të jem i dobishëm jo për një klub të vetëm, por për një grup ndërkombëtar, ku ka shumë entuziazëm.

Roli im do të jetë shumë më tepër se konsultativ. Çdo ekip ka nevojat e tij dhe për secilin do të kërkojmë zgjidhje për t’u rritur së bashku. Angazhimi im do të fokusohet te strategjia. Edhe në Dortmund e Liverpool puna ime ka qenë gjithmonë shumë strategjike, përmirësimi i ekipeve, infrastrukturës dhe kulturës.

Në këtë detyrë të re duhet të gjej sinergji mes sporteve të ndryshme dhe t’i bashkojmë ato, duke mësuar nga njëri-tjetri. Nuk do të them kurrë se do ta fitojmë Bundesligën dhe as Ligën e Kampionëve, por do të bëjmë më të mirën tonë për t’i përparuar të gjitha ekipet. Do të punoj edhe me trajnerët, sepse e di se çfarë iu nevojitet atyre".