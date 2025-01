Dyshohet se është goditur me sende të forta në kokë, policia shoqëron 20 persona për vdekjen e të moshuarit në Zall-Bastar

TIRANË- Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me vdekjen e 81-vjeçarit, Xhelal Meta i cili u gjet i pajetë në oborrin e banesës së tij. Mësohet se në lidhje me ngjarjen policia ka shoqëruar rreth 20 persona. Të shoqëruarit po merren në pyetjen në lidhje me vdekjes e të moshuarit.

Në lidhje me ngjarjen policia ka bërë me dije se nga hetimet paraprake si dhe ekzaminimi mjeko-ligjor ka rezultuar se viktima ka dëmtime në pjesën e pasme të kokës. Më tej dyshohet se plagët janë të shkaktuara nga goditje me sende të forta. Policia bën me dije se në lidhje me ngjarjen janë referuar materialet në Prokurori, për veprën penale “Vrasje me dashje”.