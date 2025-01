Theo Hernandez vendos rekord historik te Milani, i ‘tregon targën’ legjendës Maldini

Theo Hernandez ka arritur një moment historic, duke shënuar golin e tij të 30-të me Milanin. Kjo do të thotë se ka parakaluar legjendën Paolo Maldini si mbrojtësi me më shumë gola në historinë e klubit kuqezi. Arritje e rëndësishme, që vjen pak ditë para derbit shumë të pritur të Serie A kundër Juventusit në Torino.

27-vjeçari francez realizoi golin vendimtar në fitoren 2-1 të Milanit kundër Comos, duke siguruar tri pikë të tjera për të tijtë. Së bashku me Rafael Leao, i cili gjithashtu tundi rrjetën kundërshtare, Hernandez luajti një rol kyç në mbajtjen e serisë së pathyeshme të Milanit nën drejtimin e trajnerit të ri, Sergio Conceicao. Trajneri portugez ka pasur një start mbresëlënës, me tri fitore dhe një barazim që nga marrja e detyrës.

Me 30 gola të shënuar, Hernandez ka vulosur emrin e tij në librat e historisë së Milanit, duke kaluar shifrën e Maldinit prej 29 golash. Maldini, i njohur gjerësisht si një nga mbrojtësit më të mëdhenj të të gjitha kohërave, jo vetëm që ka qenë kapiten gjatë një epoke të artë të Milanit, por gjithashtu ka shërbyer si drejtor sportiv i klubit. Ishte pikërisht Maldini, ai që e solli Hernandez te Milani në vitin 2019, duke e marrë nga Real Madridi.

Fillimisht produkt i akademisë së Atletico Madridit, Hernandez pati vështirësi për të siguruar minuta të rregullta te Real Madridi, përpara se të gjente formën e tij më të mirë në Itali. Që nga ardhja e tij te Milani, ai është zhvilluar në një nga mbrojtësit e krahut më të mirë në Europë, duke kombinuar qëndrueshmërinë mbrojtëse me aftësitë sulmuese.

"Jam vërtet i lumtur, të bëj histori në një klub që më ka mirëpritur kaq mirë është diçka e veçantë. Pastaj, ta parakaloj idhullin tim Paolo është e pabesueshme, por tani duhet të vazhdojmë kështu". Me këto fjalë, mbrojtësi i Milanit, Theo Hernandez, në një intervistë për mikrofonët e DAZN, shprehu kënaqësinë pas shënimit të golit të tij të 30-të me fanellën e Milanit, duke u bërë mbrojtësi me më shumë gola në historinë e klubit kuqezi. Pra, francezi la pas vetes edhe Paolo Maldinin, që u ndal në 29 gola me fanellën e “Djallit”.

"Gjithsesi, ajo që duhet të ndryshojmë është mënyra se si e nisim ndeshjen. E fillojmë shumë ngadalë dhe kjo nuk është mirë. Pastaj, në pjesën e dytë, shtuam intensitetin dhe arritëm të fitojmë, – shtoi mbrojtësi francez. – Renditja nuk është aspak e këndshme, ne jemi Milani dhe duhet të kryesojmë. Kaluam një periudhë të vështirë, por tani, me fitoren në Superkupë dhe atë të sotmen, shpresojmë të rikthehemi në zonën e Champions League".