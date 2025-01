‘Bënte vrasje të rregullonte aritminë!’ Gazetari revoltohet me mjekët që liruan Nuredin Dumanin: Jo vetëm që ai nuk vdiq, por vdiq të tjerët

Gazetari Spartak Koka, ka reaguar ashpër ndaj mjekëve që kanë përpiluar akt-ekspertimin, pasi me daljen nga qelia në vitin 2014, Nuredin Dumani u kthye në një vrasës me pagesës duke shkaktuar disa viktima. I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, gazetari tha se se ironia në akt-ekspertimin shëndetësor të Dumanit është fakti që evidentohej në gjendje të rëndë shëndetësore, teksa nga ana tjetër vetë i pandehuri ka kryer vrasje të shumta.

“Të shkojmë te emrat konkretë të personave të cilët kanë marrë 40 mijë Euro, kanë përpiluar këtë akt-ekspertimi. E kam ndjekur rastin edhe me Gjykatën e Tiranës. E kam kërkuar informacionin e plotë, më jep fashikullin gjyqësor për vendimin e vitit 2014 dhe e klasifikonte si sekret Gjykata e Tiranës. Më thërret gjyqtarja për mediat më thotë për çfarë e do këtë të Nuredin Dumanit. I thashë, e dua sepse Nuredin Dumani me këtë akt-ekspertimi është liruar dhe pasi është liruar, ka kryer vrasje. Jo vetëm që nuk vdiq, por vdiq të tjerët, me dhjetra

E di kush është ironia? E bën të pamundur, thotë, të rrijë në kushte paraburgimi dhe ky del në këtë gjendje të rëndë shëndetësore, për të rregulluar aritminë duhet të bënte vetëm vrasje, vrasje njëra pas tjetrës që të mbante të stabilizuar çështjet e zemrës”, tha gazetari.

I penduari i drejtësisë, Nuredin Dumani ka deklaruar në Gjykatën e Posaçme se në vitin 2014 e ka ndihmuar një i afërmi i Ministrit të Drejtësisë të kohës për të dalë nga burgu. Në dëshminë e tij ka theksuar se e ka ndihmuar dhëndri i vëllait të ministrit të drejtësisë Nasip Naçi, ndërsa ndërmjetës ishte avokati Alban Bengasi. Më tej është shprehur se i siguruan nja raport mjekësor që kishte vetëm pak muaj jetë, duke shtuar se për këtë ka paguar 40 mijë euro.