OTP BANK ALBANIA, PARTNER I BESUESHËM PËR SUKSES NË TREGJET NDËRKOMBËTARE

Investimet shqiptare jashtë vendit kanë marrë hov në tre vitet e fundit. Kjo tendencë e cila ka nisur që prej vitit 2008, është tashmë një realitet i cili po njeh jo vetëm rritje në aspektin financiar të investimit, por dhe në atë gjeografik dhe territorial të ekspansionit të biznesit vendas, jashtë Shqipërisë.

Rritja e kapitalit dhe diversifikimi i portofolit janë shtysat për territore të reja investimesh, të cilat prekin jo vetëm vendet e rajonit si Kosovë dhe Maqedoni e Veriut, por edhe më gjerë vendet e Evropës, si Austri, Zvicër, e më tej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Kjo kërkesë investimesh mbështetet në mënyrë të vazhdueshme me likuiditete nga sistemi financiar dhe bankar, me qëllim për ta bërë të gjithë procesin sa më të qëndrueshëm dhe të sigurt për bizneset.

Në këtë sukses të prekshëm të biznesve shqiptare në tregjet ndërkombëtare, që provon njëkohësisht dhe stabilitetin vendas, po kontribuon tashmë prej kohësh Banka OTP Albania si katalizator dhe lojtar kyç në mbështetjen e sipërmarrjes lokale brenda dhe jashtë vendit.

Me një fokus të veçantë tek cilësia e shërbimit dhe instrumentet financiare efektive të dedikuara për nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit, OTP Bank Albania siguron mbështetje të qëndrueshme për shumë kompani vendase që duan të shtrihen ndërkombëtarisht. Kjo mbështetje ka ndihmuar që bizneset të shfrytëzojnë mundësi të reja, të rrisin kapacitetet prodhuese dhe të investojnë në teknologji të reja.

Partneritete të suksesshme në ekspansionin ndërkombëtar

Një shembull konkret i këtij kontributi dhe angazhimi është partneriteti me kompaninë Everest sh.a., një grup që ka zgjeruar operacionet ndërkombëtarisht falë mbështetjes dhe këshillimit financiar të OTP Bank Albania.

Partneriteti i frytshëm mes të dy lojtarëve tregon qartë se si një institucion bankar lider, përmes financimit të shpejtë dhe zgjidhjeve të personalizuara mund të ndihmojë një biznes ambicioz të depërtojë me seriozitet në tregjet kryesore ndërkombëtare, duke krijuar një avantazh konkurrues dhe një bazë ndërkombëtare klientësh.

OTP Bank Albania ka siguruar që Everest të ketë mbështetje të vazhdueshme për të përmbushur kërkesat në kuadër të injeksionit në investimet me jashtë, duke ofruar jo vetëm financim, por edhe udhëzime të rëndësishme strategjike për t’u pozicionuar suksesshëm në treg, sikurse aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ky lloj angazhimi, që ka në qendër shërbimin e shpejtë dhe fleksibël e natyrisht pa humbur cilësinë e portofolit, është i rrënjosur në misionin e Bankës OTP Albania, për të ndihmuar bizneset të arrijnë objektivat ndërkombëtarë duke kontribuar njëkohësisht në rritjen e reputacionit të Shqipërisë si një qendër për bizneset inovative dhe të gatshme edhe për eksport.

Ekselenca në cilësinë e shërbimit është gjithashtu një nga vlerat thelbësore që Banka OTP Albania e përqafon dhe e inkurajon edhe te klientët e saj. Në këtë kontekst shprehet edhe CFO i Everest sh.a., z Dorian Shera:

“Bashkëpunimi ndërmjet Everest sh.a. dhe Bankës OTP Albania ka qenë frytdhënës. Banka OTP Albania është treguar e gatshme për të na financuar në rastet e nevojës për likuiditet në momentet e investimeve e gjithashtu na ka mbështetur bindshëm në çdo hap të procesit të financimit. Nga ky bashkëpunim, Everest ka zgjeruar kapacitetet e prodhimit dhe rrjedhimisht kjo ka ndikuar edhe në përfitimet financiare, të cilat janë rritur.

Ekipi i Bankingut të Korporatave të OTP Bank Albania ka luajtur një rol të rëndësishëm në lehtësimin e këtyre avancimeve. Nëpërmjet shërbimit të personalizuar dhe udhëzimeve strategjike financiare, banka e ka ndihmuar kompaninë të përballet në kompleksitetin e biznesit.

“Një faktor me rëndësi të cilin ne e vlerësojmë së tepërmi – vijon z. Shera, – është menaxhimi i marrëdhënieve, pra ndikimi që ka pasur dhe vijon të ketë shërbimi i biznesit të OTP Bank, duke ofruar zgjidhje të përshtatshme për nevojat tona për financim.

Gjithmonë kemi marrë zgjidhje nga OTP Bank për çdo kërkesë, paqartësi dhe kjo është ofruar në kohë dhe me cilësi. I rëndësishëm është fakti që ekipi i Bankingut të Korporatave na ka ndihmuar para dhe pas konkretizimit të financimit. Duke konsideruar se nevoja për financim ka qenë shpesh herë ‘urgjente’, shpejtësia e përgjigjes dhe mbështetjes nga banka ka qenë në nivele ekselente. Ne dëshirojmë që partneriteti mes nesh të vazhdojë sa më gjatë!”

Strategjia e shërbimit të biznesit të Bankës OTP Albania, sillet rreth ofrimit të zgjidhjeve financiare të personalizuara të përshtatura për nevojat unike të çdo klienti. Duke punuar ngushtë me bizneset Banka OTP krijon zgjidhje fleksibël që adresojnë sfidat, pavarësisht nëse synimi është zgjerimi i linjave të produkteve, hyrja në tregje të reja ose përqafimi i teknologjive të reja. Kjo qasje siguron që bizneset të jenë të pajisura mirë për t’iu përshtatur kushteve në ndryshim të tregut dhe për të ruajtur një avantazh konkurrues.

Për këto rezultate dhe strategji partneriteti ndaj biznesit, më konkretisht ndaj Everest, shprehet dhe z. Ferid Shijaku, Drejtor i Divizionit të Biznesit dhe Anëtar i Bordit të Menaxhimit në Bankën OTP Albania:

“Është gjithmonë kënaqësi në punën tonë kur shohim që financimet që realizojmë kanë efekt pozitiv në ecurinë financiare të kompanive, por në rastin e Everest, kënaqësia është e veçantë. Kemi dhënë ndihmën tonë që një biznes të zgjerohet jashtë Shqipërisë, në tregje tepër konkurruese dhe të cilat janë praktikisht pa limite madhësie. Ndihemi krenarë kur konstatojmë që bizneset shqiptare po evoluojnë pa ndërprerje, duke u transformuar nga tregtarë produktesh nga e gjithë bota, në prodhues apo ofrues shërbimesh që zëvendësojnë importin dhe shumë prej tyre në eksportues produktesh tashmë “made in Albania”. Banka jonë do të vazhdojë me të njëjtin entuziazëm të mbështesë këto biznese, si rruga e vetme për rritjen e mirëqenies dhe punësimit në vendin tonë.”

Përkushtimi i OTP Bank për mbështetjen e biznesit vendas dhe nxitjen e rritjes ekonomike në Shqipëri, do të vijojë të shprehet përmes partneriteteve të saj strategjike dhe zgjidhjeve të personalizuara financiare. Suksesi i kompanive si Everest sh.a. dëshmon aftësinë e bankës për të ofruar jo vetëm financimin, por edhe këshillimin dhe menaxhimin e marrëdhënieve, aq të nevojshme për zgjerimin e biznesit.

Ndërsa OTP Bank Albania vazhdon të investojë në të ardhmen e bizneseve shqiptare, si pjesë e Grupit OTP, Grupi Bankar lider me rritjen më të shpejtë në Evropën Qëndrore dhe Lindore, ajo mbetet një lojtar kyç për të ndihmuar kompanitë vendase të arrijnë synimet e tyre dhe të kontribuojnë në zhvillimin e vazhdueshëm ekonomik të vendit.