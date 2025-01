Horoskopi javor i Brankos nga data 13 deri në 19 janar 2025

Mirësevini në botën magjike të horoskopit javor ! Nga data 13 deri më 19 janar 2025, yjet na ftojnë të ëndërrojmë, të planifikojmë dhe të veprojmë.

Jeni kuriozë të mësoni se çfarë kanë rezervuar ditët e ardhshme për ju?

Lexoni zodiakun e javës, përkthyer nga noa.al dhe gjeni edhe ditët më të mira dhe më pak të tilla sipas pasqyrës zodiakale javore të Branko Vatovec.

Dashi (21 Mars-20 Prill)

Të dashur Dashi, kjo javë nis me një valë të madhe energjie. Marsi, planeti juaj udhëheqës, ju bën të guximshëm dhe të vendosur. E hëna dhe e marta janë ideale për të marrë përsipër sfida të reja në punë.

Këshilla e yjeve: nëse ndiheni të mbingarkuar, ndaloni për një moment dhe merrni frymë thellë. Jo gjithçka duhet bërë menjëherë!

Ditët më të mira: e martë dhe e premte. Ditët jo të mira: e mërkurë mund të sjellë tensione në familje.

Demi (21 Prill-20 Maj)

Të ëmbël Demi, Venusi ju përkëdhel me ndikime pozitive këtë javë. Do të përjetoni momente të forta afrimiteti me partnerin, ndërsa në punë spikat vendosmëria juaj.

Këshilla e yjeve: kushtojini pak kohë relaksit, ndoshta me një shëtitje në natyrë.

Ditët më të mira: e mërkurë dhe e shtunë. Ditët jo të mira: e enjte mund të ndiheni disi të lodhur.

Binjakët (21 Maj-21 Qershor)

Të gjallë Binjakë, horoskopi juaj ju fton të shfrytëzoni kreativitetin. Mërkuri ju frymëzon me ide brilante: është një periudhë e shkëlqyer për të shkruar, projektuar apo për të filluar hobi të reja.

Këshilla e yjeve: shmangni diskutimet e panevojshme. Jo të gjithë do ta kuptojnë vizionin tuaj menjëherë.

Ditët më të mira: e martë dhe e premte. Ditët jo të mira: e shtunë mund të ndiheni të pavlerësuar.

Gaforrja (22 Qershor-22 Korrik)

Të dashur Gaforre, kjo javë ju fton të shikoni brenda vetes. Hëna ju dhuron intuita të çmuara: ndiqni instinktet tuaja, sidomos në vendimet që lidhen me zemrën.

Këshilla e yjeve: mos kini frikë të tregoni dobësitë tuaja, ato do t’ju bëjnë më të fortë.

Ditët më të mira: e hënë dhe e enjte. Ditët jo të mira: e premte mund të sjellë disa keqkuptime.

Luani (23 Korrik-22 Gusht)

Të fuqishëm Luani, Dielli ndriçon projektet tuaja dhe ju fton të guxoni. Në punë, paraqiten mundësi interesante, por kini kujdes të mos lini pas dore ata që ju qëndrojnë pranë.

Këshilla e yjeve: mbani një ekuilibër mes ambicies dhe lidhjeve personale.

Ditët më të mira: e mërkurë dhe e shtunë. Ditët jo të mira: e hënë mund të nisë me disa surpriza të papritura.

Virgjëresha (23 Gusht-22 Shtator)

Të përpiktë Virgjëresha, horoskopi juaj ju fton të ngadalësoni ritmin. Puna e tepërt mund të shkaktojë stres. Dedikohuni gjërave që ju bëjnë të ndiheni mirë, pa ndjenja faji.

Këshilla e yjeve: kujdesuni për trupin tuaj me një ushqim të mirë.

Ditët më të mira: e enjte dhe e diel. Ditët jo të mira: e mërkurë mund të jetë kaotike.

Peshorja (23 Shtator-22 Tetor)

Të bukur Peshore, Venusi ju dhuron buzëqeshje dhe ju fton të kaloni këtë javë me dashuri dhe lehtësi. Një takim i veçantë mund t’ju ngjyrosë ditët.

Këshilla e yjeve: mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja.

Ditët më të mira: e premte dhe e shtunë. Ditët jo të mira: e hënë mund të ndihet disi konfuze.

Akrepi (23 Tetor-22 Nëntor)

Të mistershëm Akrep, Marsi ju dhuron guxim dhe vendosmëri. Kjo është koha për të përballuar atë që keni shmangur: yjet janë në anën tuaj.

Këshilla e yjeve: mos lejoni që frika t’ju ndalojë në rrugën tuaj.

Ditët më të mira: e martë dhe e diel. Ditët jo të mira: e enjte mund të jetë emocionalisht e ngarkuar.

Shigjetari (23 Nëntor-21 Dhjetor)

Të aventurëdashur Shigjetarë, fryma juaj e lirë është në kulm këtë javë. Java është perfekte për të planifikuar një udhëtim ose për të ndërmarrë një projekt të ri.

Këshilla e yjeve: mos neglizhoni çështjet praktike ndërsa ëndërroni shumë.

Ditët më të mira: e hënë dhe e premte. Ditët jo të mira: e shtunë mund të sjellë disa pengesa.

Bricjapi (22 Dhjetor-20 Janar)

Të palëkundur Bricjapë, jeni në kulmin e fuqisë suaj. Dielli në shenjën tuaj ju dhuron energji dhe fokus. Shfrytëzojeni këtë forcë për të arritur qëllimet tuaja.

Këshilla e yjeve: bëni një pauzë për të festuar sukseset tuaja.

Ditët më të mira: e martë dhe e shtunë. Ditët jo të mira: e enjte mund të jetë një ditë stresuese.

Ujori (21 Janar-19 Shkurt)

Të mendjehapur Ujorë, kjo javë ju fton të mendoni jashtë kornizave. Ide inovative dhe takime frymëzuese do të ndriçojnë rrugën tuaj.

Këshilla e yjeve: ndani ëndrrat tuaja me ata që ju kuptojnë me të vërtetë.

Ditët më të mira: e mërkurë dhe e premte. Ditët jo të mira: e hënë mund të ndihet paksa shpërqendruese.

Peshqit (20 Shkurt-20 Mars)

Të ëndërrimtar Peshq, Hëna ju përkëdhel me energji poetike. Kjo javë është perfekte për të ushqyer kreativitetin dhe për t’iu përkushtuar gjërave që dashuroni.

Këshilla e yjeve: dëgjoni zemrën tuaj, ajo ka të gjitha përgjigjet.

Ditët më të mira: e enjte dhe e diel. Ditët jo të mira: e martë mund të ndihet e rënduar. /noa.al