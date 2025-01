Publikohet rrëfimi i Gjestit: E kaluara e errët dhe personi që i vodhi 100 mijë euro

Pas eliminimit të tij nga Big Brother VIP Kosova dhe ftesës për të marrë pjesë në Big Brother VIP Albania, Gjestit i është publikuar rrëfimi i jetës, duke zbuluar sfidat dhe vështirësitë që ka kaluar.

Ai ka folur hapur për periudhën e tij të vështirë në shkollë, ku nuk kishte pasur rezultate të mira, duke përsëritur klasën e tetë dhe duke e lënë shkollën pas klasës së 10. Megjithatë, ai theksoi se gjithmonë kishte pasur pasion për muzikën dhe ky ka qenë fokusi i tij kryesor.

Gjesti tregon se ka bërë shumë gjëra që e kanë zhgënjyer dhe lënduar familjen e tij, ndërsa shpjegon se ka qenë i bullizuar dhe shpesh është quajtur homoseksual.

Ai ndan gjithashtu se njerëzit nuk e kanë ndihmuar kur ka kërkuar ndihmë, dhe për këtë arsye vendosi të largohej nga fshati i tij, duke shkuar në Prishtinë vetëm, pa para, duke shitur një telefon. Ai përshkruan periudhën e vështirë në Prishtinë, ku ka fjetur në rrugë dhe nuk ka pasur as ushqim.

Gjesti tregon për një lidhje të shtrenjtë me një vajzë, ku ata kanë kaluar shumë periudha të vështira, pa ushqim dhe energji elektrike. Ai tregon se janë dashur shumë, por gjatë kohës së lidhjes ka qenë në depresion të thellë dhe është sjellë keq me të dashurën e tij. Këngëtari pranon se e ka tradhtuar, por thotë se nëse do të rilindte, do të dinte ta vlerësonte njeriun që e ka dashur me gjithë shpirt dhe nuk do ta lëndonte më.

Ai ka treguar gjithashtu se ka punuar shumë, por menaxheri i tij nuk e ka mbështetur siç duhet. Gjesti shpjegon se DJ-i i tij nuk ka marrë asnjë pagë nga menaxheri, dhe më pas, menaxheri i tij ka marrë 100 mijë euro dhe është zhdukur. Kjo gjë e kishte mërzitur shumë Gjestin, sepse ato ishin para që ai i kishte bërë me djersë dhe planifikonte ta ndihmonte familjen me to.

Më ndodhi një gjë me ish-menaxherin, nuk më rrinte shumë gati. Edhe ps DJ im e ka bërë skenën dhe unë bashkë me të gjithë natën, edhe nuk ka marrë asnjë cent, prej ish-menaxherit. I ka marrë 100 mijë euro dhe është zhdukur, kur e ka marrë channel-in, nëntë muaj ndalova se isha në gjendje të rëndë. I kam bërë me djersë paratë e i dërgoja te familja, kurrë s’do t’ia shohë hajrin. E kam marrë një mësim shumë të mirë, që kur hyn paraja në mes, njerëzit janë shumë të këqinj.

Si pasojë, Gjesti ka qenë i detyruar të bëjë një pauzë të gjatë prej nëntë muajsh për shkak të gjendjes së rëndë shpirtërore dhe fizike që ka kaluar pas kësaj periudhe. Gjesti ka ndarë gjithashtu raportin e tij të tensionuar me babain.

Ai ka treguar se, kur i dërgonte bukë babait të tij, ai e hishte jashtë bukën. Gjesti tregon gjithashtu se ka marrë veturën e ish-menaxherit dhe ka larguar familjen ga babai.

Një moment tjetër që e preku shumë ishte kur Xheneta i kishte thënë që “të dashurën ke dëshirë ta mbash mbyllur”. Kjo e kishte prekur shumë, pasi ai tregoi se motra e tij ka qenë e mbyllur në shtëpi deri në moshën 23-24 vjeçare, nuk kishte pasur lirinë e saj dhe nuk kishte miq. Gjesti vendosi që ta merrte motrën afër tij dhe t’i jepte lirinë që ajo kishte nevojë për të jetuar.

Ai përfundon duke thënë se është lutur shumë për çdo gjë dhe ka besim se me zemër të mirë dhe punë të palodhur, gjithçka do t’i vijë nga Zoti.