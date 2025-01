Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e diel 12 Janar 2025

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e diel 12 janar 2025. Astrologia e famshme amerikane sjell sot edhe një antipastë të pasqyrës javore.

Dashi

Këtë javë do të kesh shumë për të qenë i kënaqur. Të dielën, Marsi pasionant bashkëpunon me Neptunin romantik, duke të kujtuar atë që është më e rëndësishme në marrëdhëniet e tua. Nëse je beqar, mund të takosh dikë interesant. E hëna sjell një hënë të plotë nga sektori i shtëpisë, një kohë e shkëlqyer për të kaluar me familjen dhe për të krijuar një fillim të ri me ata që të janë më të afërm. E shtuna është e mirë nëse duhet të përqendrohesh.

Demi

Një periudhë e shkëlqyer për të krijuar miqësi. Të dielën, energjia është e lartë dhe Marsi bashkë me Neptunin do të ndihmojnë të gjesh pika të përbashkëta me të tjerët. Hëna sjell një hënë të plotë në sektorin tënd të komunikimit, që mund të jetë ideal për të bindur të tjerët dhe për të zbuluar informacione të kërkuara. Dita e hënës është e shkëlqyer për çdo projekt të ri biznesi. Nëse miqtë po silen ndryshe të shtunën, mund të kenë nevojë për mbështetje.

Binjakët

Përqendrohu në punë për rezultatet më të mira këtë javë. Të hënën, Marsi është në sektorin e financave dhe përputhet me Neptunin në zonën e karrierës, duke krijuar mundësi për të fituar para. Hëna e plotë në sektorin e vlerave të tua do të forcojë shpirtin tënd sipërmarrës dhe do të rrisë besimin tënd. Bëhu guximtar dhe kërko atë që dëshiron nga shefi apo dikush i rëndësishëm. E shtuna është e mirë për projekte që kërkojnë qasje të detajuar.

Gaforrja

Horizonte të reja tërheqin këtë javë. Filloni një projekt të ri ose shpallni planet të dielën, pasi kombinimi i Marsit dhe Neptunit është i shkëlqyer për hapje horizontesh. Hëna e plotë në sektorin tuaj të emocioneve do të rrisë ndjenjat dhe do të inkurajojë shikimin përpara. E shtuna nuk është ditë e përshtatshme për një takim romantik, por mund të jetë koha ideale për të udhëtuar apo për të rezervuar një udhëtim.

Luani

Besoji intuitës tënde këtë javë. Të dielën, Marsi dhe Neptuni krijojnë një energji pasionante që do të tërheqë romancën dhe ndjenja pozitive me të dashurit tuaj. Kjo është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për një takim romantik. Hëna e plotë në sektorin tënd të pavetëdijes do të ndihmojë të kuptosh më mirë ndjenjat dhe qëllimet e të tjerëve. E shtuna do të jetë e vështirë për romancë, por mund të jetë koha perfekte për të punuar në projekte të shtëpisë.

Virgjëresha

Marrëdhëniet mund të rriten këtë javë. Të dielën, energjia flirtuese do të inkurajojë njohje të reja. Nëse je beqar, mund të dërgosh një mesazh të duhur për të tërhequr dikë që të pëlqen. E hëna sjell mundësi për biseda të gjera dhe mendime të hapura. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të pranuar ide eksperimentale. E shtuna është e mirë për të pasur një pikëpamje të gjerë në marrëdhëniet që të interesojnë dhe mund të sjellë njerëz të rinj që mund të jenë pjesë e ardhshme e jetës tënde.

Peshorja

Puna mund të jetë shumë e këndshme këtë javë, dhe fitimet mund të rriten. Të dielën, Marsi dhe Neptuni punojnë për përmirësimin e shëndetit dhe të drejtojnë në një drejtim më praktik. Hëna e plotë në sektorin e karrierës do të ndihmojë të arrish fama profesionale dhe të tërheqësh njohje. E shtuna është e shkëlqyer për organizimin dhe kujdesin për veten, pasi Saturni dhe Venusi bashkëpunojnë në sektorin e zakoneve dhe shëndetit.

Akrepi

Energjia mund të bëhet ekzaltuese këtë javë. Të dielën, Marsi dhe Neptuni krijojnë një energji magjike që mund të ndihmojë marrëdhëniet romantike. Hëna e plotë në sektorin e udhëtimeve dhe filozofisë do të inkurajojë të marrësh një hap jashtë komfortit tënd. Ky është një moment i shkëlqyer për të testuar vetveten dhe për të rritur pritshmëritë. E shtuna është e mirë për projekte krijuese, por kujdes që të mos i lësh mundësitë për pushim dhe ushqim të mirë.

Shigjetari

Të holla mund të vijë nga një partner këtë javë. Të dielën, Marsi dhe Neptuni krijojnë energji pozitive për aktivitete familjare—mund të organizosh një udhëtim, të dekorosh apo të vizitosh të afërm. Hëna e plotë në sektorin financiar sjell mundësi të mira për investime dhe përfitime që mund të vijnë nga bashkëpunimi me një partner. E shtuna është e shkëlqyer për punë nga shtëpia dhe për projekte familjare.

Bricjapi

Romanca ka mundësi të bukura këtë javë. Të dielën, Marsi dhe Neptuni krijojnë një atmosferë të përsosur për dashuri, nëse je në një lidhje apo beqar. Hëna e plotë në sektorin e marrëdhënieve të tua do të sjellë mundësi për një bashkëpunim të bukur. E hëna sjell një ndërlidhje me Uranin që të jep mundësi për t’u përkushtuar ndaj pasionit dhe dëshirave. E shtuna është e shkëlqyer për t’u angazhuar në aktivitete që e bëjnë partnerin të ndihet i veçantë.

Ujori

Do të jesh produktiv këtë javë. Marsi në sektorin e zakoneve dhe Neptuni në sektorin e komunikimit të dielën do të ndihmojnë të bësh realitet idetë dhe të bisedosh me ata që mund të të ndihmojnë të merrni vendime. E hëna sjell një hënë të plotë që të nxit të rregullosh dhe rishikosh pasuritë dhe të krijosh hapësirë të re. E shtuna është ideale për të zhvilluar ide të reja biznesi dhe për të gjetur burime që mund të ndihmojnë për të rritur mundësitë financiare.

Peshqit

Një periudhë për të rritur egon është përpara. Të dielën, Marsi dhe Neptuni krijojnë një energji tërheqëse që të bën të dukesh dhe të ndihesh mirë. Mund të marrësh komplimenta të bukura nga partneri yt, ose nëse je beqar, mund të ndodhë një ngjarje e bukur. Hëna e plotë në sektorin e marrëdhënieve do të përforcojë lidhjet dhe do të të ndihmojë të lidhesh me ata që janë të rëndësishëm. E shtuna është ideale për të realizuar ëndrrat dhe për t’u angazhuar me prakticitetin për të bërë realitet ato dëshira. /noa.al