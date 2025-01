Horoskopi nga Suzan Miler, e shtunë 11 Janar 2025. Të 12 shenjat e zodiakut

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e shtunë 11 janar 2025:

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Tani jini më të përqendruar te familja dhe projektet shtëpiake. Marsi, do të jetë në retrogradë në shtëpinë e katërt deri në fund të shkurtit, gjë që mund të jetë shumë e dobishme, veçanërisht nëse ke detyra të papërfunduara në shtëpi. Pavarësisht nëse janë të mëdha apo të vogla, kjo energji e zjarrtë e Marsit është më e dobishme kur e përdor për të arritur një qëllim. Përndryshe, mund të nxisë frustrime të vjetra ose të vërë në pah konflikte në dinamikën familjare. Ky është gjithashtu një rast për të bërë paqe me të afërmit nga të cilët je larguar.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Bisedat me motrat, vëllezërit dhe të afërmit mund të kenë kërkuar më shumë durim kohët e fundit për shkak të Marsit në retrogradë në shtëpinë e mendjes dhe intelektit, që do të zgjasë deri në fund të shkurtit. Reflekto mbi mënyrën se si e shpreh veten dhe menaxhon ndërveprimet e tua të përditshme. Mos u përpiq të shtypësh zemërimin ose zhgënjimin, por gjej një mënyrë për të komunikuar me empati dhe duke pasur parasysh ndjenjat e të tjerëve. Për të shmangur konfliktet dhe për të krijuar lidhje më të forta dhe kuptimplote, përqendrohu në dëgjimin aktiv dhe shqyrto nëse fjalët e tua përputhen me qëllimet e tua.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ke mundësinë të rivlerësosh të ardhurat, kursimet dhe shpenzimet e tua, duke u fokusuar në vetëvlerësimin, ndërsa Marsi lëviz në retrogradë në shtëpinë e financave dhe vlerave personale deri në fund të shkurtit. Mund të ndihesh më i kujdesshëm për çështjet financiare, dhe mund të jetë më e vështirë të gjesh energji për të gjeneruar të ardhura shtesë. Në vend që të përqendrohesh vetëm te fitimet ose kursimet, konsidero të heqësh modelet e vjetruara dhe jepi prioritet asaj që do të ndihmojë më shumë për të krijuar dhe ruajtur sigurinë financiare afatgjatë.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Arritjet e tua më të mëdha mund të gjenden në ato pjesë të jetës tënde që je në gjendje t’i transformosh ndërsa Marsi kalon në retrogradë te Gaforrja deri në fund të shkurtit. Kjo energji kozmike të kërkon të ngadalësosh ritmin, të përqendrohesh brenda vetes dhe të reflektosh se si mund të përmirësosh dhe forcosh vetëbesimin tënd të brendshëm. Përdore këtë periudhë për t’u rikthyer te vlerat e tua thelbësore, për të lënë pas pasiguritë e vjetra dhe për të ndërtuar një vizion më të qartë dhe të fuqizuar për veten. Kjo duhet të të ndihmojë për të arritur çdo qëllim.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Mund të ndihesh sikur energjia jote ka rënë që nga fillimi i dhjetorit për shkak të Marsit në retrogradë që kalon në shtëpinë më të fshehtë të grafikut tënd. Kjo lëvizje të shtyn të përqendrohesh brenda vetes, duke të nxitur të trajtosh projekte të papërfunduara dhe të kujdesesh për mirëqenien tënde mendore dhe emocionale. Mund të ndihesh i shtyrë të zgjidhësh diçka që ka mbetur pa adresuar ose të shërosh plagë të vjetra. Përqafo momentet e qeta duke shkruar në ditar ose duke medituar, puno për të lënë pas çdo gjë që nuk të shërben më dhe bëhu i kujdesshëm me veten. Kjo periudhë mund të zgjasë disa javë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Mund të ndiesh një ndryshim në energjinë tënde me Marsin aktiv që lëviz në retrogradë në shtëpinë e grupeve shoqërore dhe projekteve afatgjata deri në fund të shkurtit. Konfliktet e fundit me miqtë ose kolegët mund të të bëjnë të pyesësh nëse disa miqësi ose aktivitete ende përputhen me ty apo jo. Nëse ndonjë prej tyre të duket e lodhshme, kjo retrogradë të fton të sigurohesh që lidhjet e tua aktuale të përputhen me vlerat e tua. Mendo të ushqesh marrëdhënie kuptimplota dhe të rikthehesh te qëllimet afatgjata që të frymëzojnë—qartësimi i këtyre fushave tani duhet të të ofrojë një themel më të fortë për të ardhmen.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Mund të jesh i etur për të avancuar në karrierë ose në qëllimet e jetës, dhe Marsi në retrogradë në krye të grafikut tënd të inkurajon të rivlerësosh klientët e kaluar dhe të rishikosh objektivat kyçe. Ndërmjet tani dhe fundit të shkurtit, nismat e reja mund të vonohen, kështu që zgjidhja më e mirë do të ishte të shikosh projektet dhe mundësitë ekzistuese që nuk kanë përparuar ende. Përdore këtë kohë për të rafinuar dhe rishikuar përpjekjet e mëparshme. Duke bërë këtë, mund të vendosësh skenën për përparim sapo Marsi të kalojë në drejtim të drejtë dhe të pozicionohesh përpara konkurrencës.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Rikthimi në vende të njohura mund të ndihet më shpërblyes sesa eksplorimi i diçkaje të re ndërsa Marsi zhytet sërish në Gaforre, një shenjë tjetër uji si e jotja. Nëse po planifikon një udhëtim ose ke një provim të rëndësishëm të planifikuar, retrograda e Marsit në shtëpinë e udhëtimeve të gjata mund ta bëjë qëllimin tënd të duket më i largët për t’u arritur. Përgatitu për ndonjë pengesë gjatë udhëtimit dhe jepi vetes më shumë kohë për të studiuar për provime. Nëse e njeh mirë lëndën, nuk ke pse të shqetësohesh për rezultatet.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Çështjet financiare të së shkuarës, të cilat mendove se ishin zgjidhur, mund të rishfaqen tani, dhe me Marsin në retrogradë në shtëpinë e burimeve të përbashkëta, mund të ndiesh një shtysë për të rivlerësuar disa angazhime. Nëse po kërkon burime të reja të ardhurash për të mbuluar shpenzime shtesë, kontaktimi me ish-partnerë biznesi mund të jetë më efektiv sesa të nisësh diçka nga e para. Gjithashtu mund të jetë e dobishme të reflektosh mbi çdo pasiguri financiare që nuk të mbështet më—kjo do të ishte një kohë ideale për të lënë pas frikërat e vjetra dhe për të krijuar një qasje më të shëndetshme dhe më të sigurt financiare.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Marrëdhëniet nuk janë gjithmonë të lehta për t’u naviguar, por kur Marsi në retrogradë kalon në shenjën e kundërt të Gaforres, mund të bëhet edhe më e ndërlikuar. Zemërimet mund të ndërtohen shpejt, kështu që është e rëndësishme të përballesh me konfliktet në mënyrë proaktive. Retrograda e Marsit kërkon një qasje reflektuese ndaj partneriteteve dhe të shtyn të njohësh se ku mund të bëhen korrigjime para se të zgjidhësh ndonjë vështirësi. Nëse një mosmarrëveshje e kaluar rishfaqet, përdore si një mundësi për të kuptuar më mirë si lidhet me të tjerët dhe rikalibro marrëdhëniet e tua në mënyrë që të jenë të forta për të përballuar provat e kohës.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Qielli të shtyn të ngadalësosh dhe të rivlerësosh zakonet e tua të përditshme, veçanërisht rreth punës dhe mirëqenies. Vitaliteti yt fizik mund të bjerë pak ndërsa Marsi, planeti i nxitjes, është në retrogradë në sektorin tënd të mirëqenies deri në fund të shkurtit—por kjo është me qëllim. Mund të gjesh një mënyrë më efikase për të përfunduar detyrat e tua të përditshme, duke të lënë kohë të lirë shtesë. Përveç kësaj, nëse projektet e vjetra rikthehen, shih nëse ke sukses me teknika të reja profesionale, duke u fokusuar në procese efikase ndërkohë që lejon hapësirë për pushim dhe rifreskim.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kujtimet e një dashurie të kaluar mund të të tërheqin zemrën tani për shkak të Marsit në retrogradë në shtëpinë tënde të argëtimit dhe dashurisë, dhe kjo energji reflektuese do të vazhdojë deri në fund të shkurtit. Gjatë kësaj periudhe, shqyrto se sa nga koha jote i kushton njerëzve dhe aktiviteteve që të sjellin gëzim. Gjithashtu ke mundësinë të analizosh ndonjë model romantik të përsëritur që mund të mos të shërbejë më. Nëse dikush nga e kaluara të rishfaqet, mund të vendosësh nëse është një shans i dytë apo një mundësi për mbyllje. /noa.al

