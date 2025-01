Paralajmërime për borë dhe temperatura deri në -20 gradë në Britaninë e Madhe

BRITANI- Temperaturat në pjesët veriore të Britanisë së Madhe mund të bien deri në minus 20 gradë Celsius të premten mbrëma ndërsa moti i dimrit vazhdon, ka thënë Zyra Met.

Katër paralajmërime të verdha të motit, kryesisht për akull, dhe një për borë dhe akull, janë në fuqi për disa pjesë të vendit, me paralajmërimin e Met Office për një "ngrirje të fortë".

I ftohti i ashpër ka sjellë tashmë reshje të dendura dëbore në shumë zona, dhe dhjetëra alarme dhe paralajmërime për përmbytje janë në fuqi për shkak të shiut të dendur ose shkrirjes së borës.

Meteorologu i Met Office Liam Eslick tha: "Do të jenë edhe disa ditë të ftohta dhe do të rikuperohen në fillim të javës së ardhshme".

Ai tha se të premten mbrëma do të shohë që temperaturat të bien përsëri nën zero, me -15C (5F) dhe -20C (-4F) të mundshme në pjesë të Skocisë dhe Anglisë veriore.

Ka pasur paralajmërime të përhapura për ndërprerje të udhëtimit në shërbimet rrugore dhe hekurudhore deri më tani këtë javë.

Aeroporti i Mançesterit rihapi dy pistat e tij të enjten pas një mbylljeje të përkohshme të shkaktuar nga "nivelet e konsiderueshme të borës". Në një përditësim, aeroporti këshilloi se "disa nisje dhe mbërritje mund të kenë ende vonesa".

Ekzistojnë katër paralajmërime për motin:

-Një paralajmërim i verdhë për borë dhe akull për pjesë të Skocisë veriore vlen deri në orën 10:00 të së premtes -Një paralajmërim i verdhë për akull është në fuqi deri në orën 10:00 të së premtes në pjesë të lindjeve të Anglisë, East Midlands, Anglisë verilindore, Yorkshire & Humber dhe Skocisë jugperëndimore dhe kufijve Lothian -Një paralajmërim i verdhë për akull vazhdon deri në orën 10:00 të së premtes për pjesë të Irlandës së Veriut, Lindjes Midlands, Uellsit, West Midlands dhe Anglisë veriperëndimore. -Një paralajmërim i verdhë për akull hyri në fuqi gjatë natës të premten dhe zgjat deri në orën 11:00 duke mbuluar zonat në Anglinë jugperëndimore dhe Uellsin.