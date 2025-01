Vjedhje me armë, arrestohen dy vëllezër në Krujë, si e goditën me grushte të riun

Dy vëllezër nga Kruja janë arrestuar nga policia, pasi njëri prej tyre ka vjedhur me armë një shumë parash 4 vite më parë në një karburant.

Ndërsa, në muajin prill të 2024, ata kanë goditur me grushte një shtetas dhe më pas kanë qëlluar me armë zjarri, në ajër.

Ndërkohë, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i Policisë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Brothers”, për kapjen e 2 shtetasve (vëllezërve) në kërkim për vepra të ndryshme penale.

Njëri prej tyre, i dënuar me 3 vjet e 4 muaj burgim, si bashkëpunëtor në vjedhjen me armë, të një shume parash, në një karburant, në fshatin Arramerras, në vitin 2021.

2 vëllezërit, në muajin prill 2024, dyshohet se kanë goditur me grushte një shtetas dhe më pas kanë qëlluar me armë zjarri, në ajër.

Komisariati i Policisë Krujë, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, bazuar në inteligjencën informative, ka organizuar dhe finalizuar operacionin e koduar “Brothers”, si rezultat i të cilit janë kapur dhe ndaluar shtetasit në kërkim: 21 vjeç dhe 27 vjeç (vëllezër), të dy banues në Krujë.

Shtetasin Gjykata e Apelit e ka dënuar me 3 vjet e 4 muaj burgim, për veprat penale “Vjedhja me armë”, e kryer në bashkëpunim dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, si bashkëpunëtor në vjedhjen me armë, të një shume parash, në një karburant, në fshatin Arramerras, në vitin 2021.

Gjithashtu, dyshohet se në bashkëpunim me vëllanë e tij, shtetasi më datë 07.04.2024, kanë goditur me grushte shtetasin dhe më pas kanë qëlluar me armë zjarri, në ajër, për motive të dobëta.