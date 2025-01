Barcelona siguron finalen e Superkupës Spanjolle, pret ta mësojë kundërshtarin sonte

Me nga një gol për secilën pjesë loje, Barcelona eliminoi Athletic Bilbaon, edhe pse pa Dani Olmon dhe Pau Víctor, të cilët nga sot do të jenë sërish në dispozicion të trajnerit Flick. Gavi dhe Lamine Yamal shënuan për katalanasit, duke i çuar ata në finalen e Superkupës Spanjolle, ku do të përballen me fituesin e ndeshjes Real Madrid-Mallorca, që do të zhvillohet sonte.

Ndeshja u zhbllokua në minutën e 17-të. Një kombinim i shpejtë nga katalanasit përfundoi me krosimin e Balde për Gavi. Ky i fundit goditi menjëherë dhe me një gjuajtje të ulët mposhti portierin Unai Simón, duke i dhënë epërsinë Barcelonës. Ky ishte goli i parë i Gavit për këtë sezon, i cili u rikthye pas një dëmtimi të rëndë në gju. Festimi i tij iu dedikua Dani Olmos.

Goli i dytë erdhi në pjesën e dytë. Një rikuperim i shkëlqyer i topit nga Iñigo Martínez e çoi topin te Gavi, i cili pasoi për Lamine Yamal. Talenti katalanas, me shumë klas e mposhti portierin Simón dhe vulosi rezultatin 2-0.

Trajneri Hansi Flick shprehu kënaqësinë e tij pas ndeshjes, veçanërisht pas vendimit që lejoi regjistrimin e Dani Olmos dhe Pau Víctor: "Lajmi na erdhi në autobus. Ne jemi një skuadër dhe donim të fitonim për Dani Olmon dhe Pau Víctor, por edhe për të gjithë grupin. Besoj se e meritonim. Në disa momente nuk dominuam si zakonisht, por jam i kënaqur. Objektivi ishte të arrinim në finale dhe jemi të lumtur që e ruajtëm portën të paprekur".

Për performancën e skuadrës, ai tha: "Nuk mendoj se ra pas ndërrimit të Lamine. E kuptoj që përqendroheni tek ai, por ne luajmë si skuadër. Lamine vinte nga një dëmtim dhe duhej të luante rreth 60 minuta".

Përsëri për regjistrimin e përkohshëm të Olmos dhe Víctor, një lajm që erdhi pak minuta para fillimit të ndeshjes, Flick shtoi: "Jam shumë i lumtur për ta, por edhe për të gjithë ekipin. Lajmi na erdhi në autobus dhe duhej të shihnim reagimin. Jam shumë i kënaqur edhe për të gjithë klubin. Dani dhe Pau janë të lumtur gjithashtu. Ishte një sinjal shumë pozitiv para ndeshjes. Donim të fitonim për grupin, jo vetëm për ata".