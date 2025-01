Horoskopi i Dashurisë nga Paolo Fox për 9 deri më 15 janar 2025

Me horoskopin e dashurisë së Paolo Fox nga data 8 deri më 15 janar 2025, le të zbulojmë së bashku parashikimet e kësaj jave për dashurinë dhe ndjenjat për secilën shenjë të zodiakut. Lexoni yjet në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al

Dashi

Për çiftet e Dashit, kjo javë premton shumë pasion, por kujdes nga impulsiviteti që mund të sjellë tensione ose keqkuptime. Nëse ka pasur konflikte së fundmi, përpiquni t’i zgjidhni me qetësi dhe mirëkuptim, në vend që të këmbëngulni gjithmonë për të pasur fjalën e fundit. Beqarët mund të kenë një takim të papritur që mund të shndërrohet në diçka interesante.

Këshilla? Ulni mbrojtjet dhe dëgjoni me kujdes të tjerët: dashuria nuk është një garë, por një dialog.

Demi

Për çiftet e Demit, java mund të fillojë me një lodhje emocionale, ndoshta për shkak të shqetësimeve praktike ose familjare. Mos lejoni që stresi të ndikojë te partneri, sepse rreziku i mosmarrëveshjeve është i lartë. Beqarët mund të ndihen shumë të fokusuar te stabiliteti dhe të mbyllen ndaj mundësive të reja. Hapuni për të papriturat, edhe nëse duken pak premtuese në fillim.

Këshilla? Mos u përqendroni te ajo që është "e sigurt", por jepni hapësirë për surpriza.

Binjakët

Java premton gjallëri për Binjakët në çift, por bëni kujdes të mos flisni shumë pa dëgjuar partnerin: ai mund të ndihet i lënë pas dore ose i pakuptuar. Beqarët do të ndihen të shtyrë për të flirtuar dhe për t’u socializuar, por mos krijoni iluzione nëse nuk jeni vërtet të interesuar.

Këshilla? Sinqeriteti do t’ju shpëtojë nga ndërlikimet e ardhshme. Mos luani me ndjenjat, as për argëtim.

Gaforrja

Për çiftet e Gaforres, kjo javë është një ftesë për më shumë butësi dhe afërsi. Nëse kohët e fundit keni qenë të mbyllur në vetvete, është momenti për t’u hapur dhe për të ndarë mendimet dhe ndjenjat me partnerin. Beqarët mund të ndihen nostalgjikë ose të kujtojnë një dashuri të kaluar. Është mirë të kujtoni, por mos jetoni në të shkuarën: ka dikë në të tashmen që mund t’ju befasojë.

Këshilla? Lërini pas kujtimet dhe përqendrohuni te mundësitë e reja.

Luani

Java është plot energji për Luanët në çift, por kujdes nga përplasjet për shkak të krenarisë. Të qenit të fortë nuk do të thotë gjithmonë të kesh të drejtë: tregoni pak përulësi dhe jepini partnerit përfitimin e dyshimit. Beqarët do të jenë në qendër të vëmendjes, por mos ngatërroni admirimin me dashurinë.

Këshilla? Bëni dallimin midis asaj që ushqen egon tuaj dhe asaj që ushqen zemrën tuaj.

Virgjëresha

Për çiftet e Virgjëreshës, java duket e qetë në sipërfaqe, por brenda jush mund të ndjeni një pakënaqësi të fshehtë. Mos e mbani brenda, flisni me partnerin. Beqarët, nga ana tjetër, mund të kërkojnë perfeksion dhe të humbasin mundësi interesante. Askush nuk është perfekt dhe kjo është normale.

Këshilla? Bëhuni më pak kritikë me veten dhe të tjerët: dashuria vjen kur ndaloni së kontrolluari gjithçka.

Peshorja

Për çiftet e Peshores, kjo javë është mundësia ideale për të rigjetur ekuilibrin. Pas një periudhe me ulje-ngritje, është koha të rivlerësoni marrëdhënien dhe të risillni harmoninë. Beqarët mund të tërhiqen nga persona tërheqës, por që nuk përputhen me nevojat e tyre reale.

Këshilla? Mos humbni kohë me ata që nuk mund t’ju ofrojnë një dashuri të vërtetë. Harmonia e vërtetë gjendet me ata që ju bëjnë të ndiheni si në shtëpi.

Akrepi

Për çiftet e Akrepit, java do të jetë e mbushur me intensitet, por kini kujdes të mos e shndërroni çdo debat në dramë. Pasioni juaj është një forcë, por mund të bëhet dobësi nëse nuk mësoni ta kontrolloni. Beqarët mund të tërhiqen nga marrëdhënie të komplikuara.

Këshilla? Mos u mundoni të “rregulloni” njerëz ose situata që nuk duan të ndryshojnë. Ju meritoni një dashuri të thjeshtë dhe të sinqertë.

Shigjetari

Për çiftet e Shigjetarit, dëshira për aventura mund t’ju bëjë të lini pas dore partnerin. Përpiquni ta përfshini në planet tuaja, në vend që të veproni vetëm. Beqarët do të ndihen tërhequr nga përvoja dhe takime të reja. Gjithsesi, mos harroni se jo gjithçka që shkëlqen është flori.

Këshilla? Mos ikni nga lidhjet e thella vetëm sepse kërkojnë përkushtim: dashuria e vërtetë është aventura më e madhe.

Bricjapi

Për çiftet e Bricjapit, java kërkon durim dhe mirëkuptim. Nëse partneri duket i distancuar, mos e merrni si një sulm personal: ndoshta thjesht ka nevojë për hapësirë. Beqarët mund të gjejnë dashurinë në situata profesionale ose takime të rastësishme.

Këshilla? Mos u mbyllni në punë ose qëllime personale: dashuria është një investim që meriton kohën tuaj.

Ujori

Për çiftet e Ujorit, java sjell energji dhe dëshirë për risi. Megjithatë, kini kujdes të mos jeni shumë të paparashikueshëm: partneri mund të ketë nevojë për stabilitet. Beqarët janë të favorizuar për takime origjinale dhe stimuluese.

Këshilla? Mos e humbisni unicitetin tuaj, por mbani mend që dashuria kërkon edhe pak konkretësi.

Peshqit

Për çiftet e Peshqve, java është perfekte për të forcuar lidhjen emocionale. Mos fantazoni për çfarë mund të shkojë keq, por përqendrohuni te gjithçka që funksionon. Beqarët mund të ndihen të paqartë për atë që duan.

Këshilla? Mos kërkoni përgjigje në ëndrra ose iluzione, por dëgjoni zemrën tuaj me ndershmëri. /noa.al