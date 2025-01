Zjarret marrin përmasa të frikshme në Los Angeles, konfirmohen 2 viktima dhe të plagosur! (VIDEO)

Dy persona kanë vdekur dhe disa të tjerë kanë lëndime "të konsiderueshme" pasi zjarri në Eton të Los Angelesit vazhdon të rritet, kanë njoftuar zyrtarët amerikanë.

Shefi i zjarrit të qarkut të Los Angeles, Anthony Marrone thotë se zjarri i Eaton ka djegur mbi 800 hektarë dhe vazhdon të rritet me 0% kontroll.

Më shumë se 500 personel zjarrfikës janë caktuar për zjarrin e Eaton, tha ai.

Ka pasur dy viktima të raportuara për civilë, si dhe një numër lëndimesh "të koknsiderueshme", tha ai. Më shumë se 100 struktura janë shkatërruar.

Shkaku i zjarrit nuk dihet dhe po hetohet, shtoi ai.

Rreth 37,000 banorë janë nën paralajmërimet e evakuimit nga zjarri në Palisades dhe rreth 15,000 struktura konsiderohen të rrezikuara, tha sherifi i Los Angeles County, Robert Luna.

Që nga mëngjesi i sotëm, zjarri i Palisades është ende i ndezur me evakuime në fuqi për qytetin e Calabasas, qytetin e Malibu, qytetin e Los Anxhelosit, Palisades Paqësor dhe zonën e pa inkorporuar të qarkut Los Angeles dhe Kanionin Topanga.

Dhjetra video të postuara në rrjetet sociale tregojnë përmasat e frikshme të zjarrit, disa prej tyre të filmuara nga banorë të bllokuar brenda banesave të tyre të rrethuar nga flakët.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl

— Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025