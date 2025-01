Ulja e çmimit të energjisë taktikë elektorale? Rama: S’kam detyrim që t’i mbush mendjen dikujt që e ka të mbushur mbrapsht!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj kritikave për politikat dhe vendimet e qeverisë, duke deklaruar se nuk ka për detyrë të ndryshojë mendimin e atyre që, sipas tij, e kanë “mendjen të mbushur mbrapsht.”

Rama: Nuk kam detyrim që t’i mbush mendjen dikujt që e ka të mbushur mbrapsht, e di shumë mirë që jetojmë në demokraci dhe të gjithë kanë lirinë të thonë çfarë të duan për çdo gjë që kam bërë bëj dhe do të bëj do thonë, mbi 1 milionë konsumatorë do paguajnë një çmim të ulur të saj. Edhe për bonusin e pranverës të pensionistëve thanë që është elektoral, Unë jam qenie elektorale qëkur dal nga shtëpia.