Pioli rrëfehet në 360 gradë: E vështirë ta lija Milanin, dua të drejtoj kombëtaren italiane. Ja më i miri që kam trajnuar

Stefano Pioli e konsideron tashmë pjesë të së shkuarës si eksperiencë, por ngulmon se gjithmonë do të jetë i lidhur shpirtërisht me Milanin. Njëkohësisht, trajneri që drejton Al Nassr në Arabinë Saudite për momentin, zbulon dëshirën profesionale; të drejtojë kombëtaren italiane.

Rikthimi emocional te Milani: "Kur bëhet fjalë për Milanin, emocionet janë gjithmonë të pranishme. Milanit i uroj më të mirën për gjithçka që kemi kaluar së bashku, për eksperiencat me lojtarët, tifozët dhe të gjithë. Kemi bërë një rrugëtim të mrekullueshëm".

Edhe pse periudha te Milani është e shkuar, ajo mbetet e gjallë në mendjen dhe zemrën e tij: "Raporti që ndërtuam mes gëzimeve dhe dhimbjeve ishte i bukur, sepse dhamë gjithçka. ‘Pioli is on fire’ ishte pjesë e magjisë që krijuam gjatë atyre viteve te Milani. Ishte emocionuese t’i shihja sërish lojtarët kuqezinj këtu në Riad.

Kjo lidhje do të mbetet përherë. Në çdo sezon ka momente të vështira për t’i kaluar së bashku. Milani është një klub i madh, të gjithë presin që të fitojë. Kuqezinjtë duhet të konkurrojnë për të fituar, për gjithçka që kanë ndërtuar dhe mbjellë ndër vite". Për të ardhmen e tij, Pioli nuk e fshehu dëshirën e madhe: "Do të më pëlqente shumë që në të ardhmen të drejtoja kombëtaren italiane".

Duke folur për Zlatan Ibrahimovic, Pioli tha: "Ibra është një person shumë inteligjent, që ka punuar dhe gjithmonë do të punojë për të mirën e Milanit. Në AND e tij kërkohet gjithmonë maksimumi. E kam njohur shumë si lojtar dhe pak si drejtues, sepse sapo kishte filluar, por e di se e do shumë atë që bën. Ai ka ambicie dhe dëshirë për të bërë mirë. Kam pasur një marrëdhënie të shkëlqyer me të dhe i uroj më të mirën. Ai do të bëjë gabime, por do të mësojë prej tyre për t’u përmirësuar gjithmonë".

Shembulli i Gasperinit dhe Atalantës: "Gasperini dhe Atalanta duhet të merren si shembull për atë që po bëjnë. Gasperini po bën një punë të jashtëzakonshme. Gjërat funksionojnë kur klubi ka besim të plotë te trajneri. Atalanta e ka përmirësuar ekipin duke marrë lojtarë që përshtaten me stilin e lojës së Gasperinit. Nuk është rastësi ajo që ka bërë dhe po bën".

Në fund, Pioli nuk ngurroi të përmendte emrin e yllit më të madh që ka trajnuar: "Cristiano Ronaldo është lojtari më i mirë që kam pasur ndonjëherë në ekip. Ai është një kampion në çdo kuptim të fjalës".