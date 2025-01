Kampion Bote dhe finalist, Didier Deschamps i jep fund drejtimit të kombëtares së Francës

Paris- Menaxheri i Kombëtares së Francës, Didier Deschamps do të njoftojë të mërkurën se nuk do të rinovojë kontratën e tij si trajner i Francës dhe për këtë arsye do të largohet nga Les Bleus pas Kupës së Botës FIFA 2026, sipas një raporti këtë të martë nga L’Equipe.

Ky është një vendim sizmik, megjithëse i logjikshëm, duke pasur parasysh se ish-mesfushori i Juventusit dhe Chelsea-t drejtoi Francën për katërmbëdhjetë vjet, i cili zëvendësoi Laurent Blanc pas Euro 2012.

Me Francën, Deschamps fitoi Kupën e Botës 2018 dhe humbi dy finale të mëdha në Euro 2016 dhe Kupën e Botës 2022. Deschamps fitoi gjithashtu Ligën e Kombeve 2021 dhe ai do të ketë mundësinë ta përsërisë këtë sukses në këtë kompeticion me Les Bleus që do të përballet me Kroacinë në çerekfinale marsin e ardhshëm.

L’Equipe e kupton se vendimi i Deschamps për të lënë postin e tij pas skadimit të kontratës ishte marrë shumë kohë më parë, por ai ndjeu se ishte momenti i duhur për ta shpallur atë tani për të pastruar ajrin në lidhje me të ardhmen e tij si trajner i Francës.

Gazeta shton se 56-vjeçari do të njoftojë largimin e tij si pjesë e një interviste me zonjën e parë të Francës, Brigitte Macron, për Les Pièces Jaunes, një organizatë bamirëse e njohur në Francë, qëllimi i së cilës është të përmirësojë kushtet e fëmijëve të shtruar në spital.