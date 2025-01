U filmua duke kryer marrëdhënie se*ksuale me të burgosurin, jepet dënimi për oficeren e burgut

Një gardiane burgu, e cila u filmua duke kryer marrëdhënie seksuale me një të burgosur brenda në qelinë e tij, është dënuar me 15 muaj heqje lirie pasi pranoi një tjetër incident me të njëjtin të burgosur në të njëjtën ditë.

Linda De Sousa Abreu, 30 vjeç, nga Fulham, u shfaq në një video të filmuar brenda burgut HMP Wandsworth në jug të Londrës, e cila u bë virale në internet përpara disa muajsh.

Oficerja e burgut, e veshur me uniformë, u filmua nga një i burgosur tjetër duke kryer marrëdhënie seksuale me Linton Weirich, 36 vjeç, në qershor, me atë që gjykatësi e përshkroi si “entuziazëm i dukshëm”.

Ajo u dënua të hënën në gjykatën e kurorës në Isleworth me 15 muaj burg, gjysma e të cilave do të shërbehet me licencë, pasi pranoi tre takime të veçanta seksuale me të dënuarin.

Abreu, një modele e OnlyFans, e cila gjithashtu u shfaq në një seri televizive të Channel 4, më parë u deklarua fajtor për sjellje të pahijshme në një zyrë publike.

“Regjistrimi zgjat rreth katër minuta e gjysmë. Ju morët pjesë me entuziazëm të dukshëm. I burgosuri i dytë regjistroi ngjarjet dhe dha një koment si inkurajim”, tha gjyqtari.

Gjykatësi Edmunds tha se Abreu kishte pranuar edhe dy lidhje të tjera seksuale me të dënuarin, njëra prej të cilave u regjistrua aksidentalisht në kamerën e saj të veshur me trupin.

Në një deklaratë të lexuar më parë në gjykatë, Andrew Davy, guvernatori i HMP Wandsworth, tha se veprimet e saj kishin hedhur poshtë vite përpjekje për të rritur respektin e të burgosurve meshkuj për oficerët femra.

“U deshën shumë vite që stafi femër të respektohet dhe trajtohet profesionalisht në një mjedis të dominuar nga meshkujt. Veprimi i kësaj të pandehure ka zhbërë ndërveprime pozitive dhe shpërblyese të të burgosurve në më pak se një ditë.”