Dy aksidente me disa të plagosur në Vlorë dhe Sarandë

Dy aksidente me dy persona të plagosur kanë ndodhur gjatë ditës së sotme në akset rrugore Fier-Vlorë dhe Sarandë-Delvinë.

Policia bën me dije se dy të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi:

Në aksin rrugor “Fier-Vlorë”, shtetasi A. M., 33 vjeç, duke drejtuar automjetin tip “Renault”, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe automjeti ka goditur trafikndarësen. Si pasojë është dëmtuar shtetasi A. M., i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Në aksin rrugor “Sarandë-Delvinë”, automjeti me drejtues shtetasin G. I. është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. S., 35 vjeç. Si pasojë është dëmtuar shtetasi D. S., i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.