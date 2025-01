Roma fiton në derbi ndaj Lazios

Derbi i takon Romës. Ekipi i Ranierit fitoi 2-0 ndaj Lazios, në ndeshjen e javës së 19-të të Serie A.

Takimi u zhbllokua shumë shpejt, që në minutën e 10-të me Pellegrinin. Saelemakers dyfishoi shifrat, në minutën e 19-të. Lacialët provuan të reagonin në pjesën e dytë, shtuan presionin por vetëm kaq, pasi nuk mundën dot që të riktheshin në lojë.

Roma është në vendin e 10-të dhe synon një vend që të dërgon në Europë. Lazio e vendit të katërt merr këtë disfatë, që mund të ndikojë në vijëmësinë e sezonit në shtëpinë Biancoceleste.

2-0 AS Roma.ALEXIS SAELEMAEKERS HAS DOUBLED THE LEAD VS LAZIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A START !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/0cDidYzrFH