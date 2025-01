Makina humb kontrollin dhe përplaset me furgonin në Lezhë

LEZHË- Një aksident është regjistruar paraditen e sotme në fshatin Fishtë të Lezhës, ku një furgon me një mjet tip ‘Golf’, janë përplasur me njëri-tjetrin. Mësohet se aksidenti ka ndodhur në aksin dytësor që lidh fshatin Fishtë me autostradën Lezhë-Shkodër.

Nga informacionet paraprake bëhet me dije drejtuesi i mjetit tip ‘Golf’ nuk ka marrë lëndime, ndërsa drejtuesi i furgonit ka mbetur i plagosur teksa është transportuar në spital.

Paraprakisht dyshohet se mjeti tip ‘Golf’ mund të ketë humbur kontrollin dhe për pasojë është përplasur me furgonin. Ndërkohë, policia e cila ka shkuar menjëherë në vendngjarje po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti.